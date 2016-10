radio x könnt ihr auch on the road hören. Egal ob ihr im Städtchen tourt oder fernab davon. Das radio x Programm für unterwegs gibt's per App auf euer Handy, Tablet oder euren iPod Touch. Die App streamt unser Programm live und zeigt an, welche Sendung gerade läuft. Darüber hinaus findet ihr das aktuelle Tagesprogramm übersichtlich auf eurem Display. Außerdem bietet die App einen Link hierher zu radiox.de, wo Ihr dann wie gewohnt ausführliche Infos zu all unseren Sendungen, Playlists, Sendetipps und Wissenswertes über uns findet. Und unter radio x geht aus erfahrt ihr auch, was sonst noch in Frankfurt los ist. Die radio x App im neuen Look ist natürlich kostenlos. Ihr bekommt sie für iOS im App Store und neuerdings auch bei Google Play für mobile Geräte mit Android-Betriebssystem. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Thomas Kiesl und seinem Team von der Darmstädter Appschmiede, die die neue App für uns und euch programmiert haben!