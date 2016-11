Tag

der offenen Tür

bei radio x



Samstag, 19. November 2019, 12–20 Uhr

Kurfürstenstraße 18 (Hinterhaus) in Frankfurt

radio x lädt von 12 bis 20 Uhr alle Radio-Interessierten, Hörer/innen und Fans

- ob Klein oder Groß - zum Tag der offenen Tür nach Bockenheim, in die Kurfürstenstraße 18 ein. Dort im Hinterhaus hat das werbefreie Frankfurter Stadtradio seit Juli 2015 seine neuen Räume und Studios.

Wer Radio also einmal nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, kann am 19. November bei radio x hinter die Studiotüren schauen und den laufenden Sendebetreib miterleben. Viele der radio x Redaktionen werden anwesend sein und live on air in Kurzportraits ihre Sendung vorstellen. Sendungsmacher/innen und Techniker erklären gerne die Studiotechnik und für den einen oder die andere Besucherin wird es die die Möglichkeit geben, sich auch selbst einmal hinters Mikro zu setzten, die Regler zu bedienen oder in einem kleinen Interview ein paar Fragen zu beantworten. Bei Kaffee und Kuchen können die Gespräche dann gerne fortgesetzt und der weitere (Wissens-)Durst gestillt werden.

Wer schon immer einmal das Gesicht zur Radiostimme kennenlernen wollte: Beim Tag der offenen Tür ist die beste Gelegenheit dazu! Auch für alle, die bei radio x mit einem Thema oder Ihrer Musik gerne selbst an den Start zu gehen möchten: Es werden gleich mehrere Ansprechpartner da sein, um die Möglichkeiten auszuloten.

Was die Besucher sonst noch erwartet: Wer ein Baumwoll-T-Shirt mitbringt, kann dieses per Siebdruck mit einem radio x Motiv bedrucken.

Ein Highlight es Tages wird außerdem der Live Act um 17 Uhr sein mit „PAPA TAKATA“ , ein Sextett aus Frankfurt, dass psy jazz, freie Songs und Improvisationen spielt. Manchmal auf Zuruf von Themen aus dem Publikum. Eigenmist, deutsch-englischer Gesang.

Denkt an unsere neue Adresse: Kurfürstenstraße 18 (Hinterhaus) in Bockenheim!

Wir freuen uns auf Euch!

Euer radio x-Team