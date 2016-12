Bei radio x überschlagen sich ja gerade die Jubiläen. So auch heute:

THANKS TO ALL THE DJ'S AND MC'S FOR 7000 X-FADE DJ NIGHT SHOWS 21.9.1997 - 21.11.2016



Danke an Philipp Wegener für das Plakat Design. - CLICK image for bigger size!



303 Nation, 4 Vibration, 55 Crew, 85DD, 9 and the gang, A-Bomb, Ace, Acid Maria, Adam Sampler, Addy Young, Ade, Adornis, Afresh, AGENT 9. COM/BAG, Agnes Karow, Ahmet Seker, Air Bus,Air Dinges, Air Liquide, Airy, Alan B. Brock-Richmond, Aleksander, Alessandro, Alex Azary, Alex Flinsch, Alex Gaiss, Alex Ketzner, Alex Koch, Alex Murray-Leslie, Alexander Purkart, Alissa, Allen Rees, AL-X, Amadeus, Amin Fallaha, Andi Bleistein, Andi M. aus O., André Galluzzi, Andre Kramel, Andrea Wünsche, Andreas Diefenbach, Andreas Kauffelt, Andreas Lieder, Andreas Schmitt, Andy Bugandi, Andy Düx, Andy Lee, Animal Intelligence, Anna Hjalmarsson, Anne Anderson, Annette Sihler, Anselm, Anthony Rother, Antje-Maya Hirsch, Anton Sallwey, Antonio Barbetta, Apart, Aprill, Armagiddeon Sound, Arne Steinberg, Arno Schäfer, Assahara, Assal Soltani, Ata Macias, Ateq, Atom, Atze Knauf, Avbvrn, Ayub San, Aziesch, Azrael, Baby Astor, Bangarang Sound, Barbara Hallamar, Barbecute Björn, Baron Samedi, Bartkowiak, Bassface Sascha, Basstianson, Basti, Bastian, Bastian Ahrenz, Bastian Sauer, Bastoon, Bea Dietz, Beat Bone, Beatpainters, Beatrice Monteiro, Bebetta, Beculaz, Bellye Woddy, Bembelterror, Ben Brown, Ben Parker, Benjamin Lindenkreuz, Benjamin Milz, Benjamin Mündörfer, Benjamin Stager, Benjamin Tritschler, Benny 500, Bernd Thiele, Bernhard & Damir, Bernie Schreiner, Berzerker, Bianca Baer, Biffy, Big Bud, Binding Squat, Bine, Björn Mulik, Black Cat, Blagger, Blender, Blinky Bill, Blood One, Blunt, Bo Irion, Bobby Borderline, Bobby Mohr, Bodin, Bodo Elsel, Booboobama Soundsystem, Booming B, Boris Hartwich, Brain Storm, Brainless Eric, Brett Dancer, Bronxton, Brubaker, Bruno Harth, Bryan Treberg, B-Tracker, Bud Shaker, Budokar, Butterfly Kwiki, Buzz, Byron Bogues, C 90, C. Schacht, C. Tauber, Caiman-Caith, Caliph, Can Kahn Oral, Carl Fatal, Carlos Herforth, Caroline, Carsten, Carsten M., Carsten Meiniger, Casspar Houzer, Cat Balou, Cativo, Caveman Sound, Cédric Dekowski, Cellardoor Crew, Cem Oral, Cem Orlow, Cess, Charlotte Simon, Charly Cyris, Che, Chelsea Girls, Cherno (üba3ber), Chicks on Speed, Chillomat, Chinaski, Cholostase, Chopper, Chris Hankammer, Chris Hope, Chris Kaoss, Chris Pantelic, Chris Voss, Chris Wood, Chris Zander, Christian, Christian Beisswenger, Christian Berg, Christian Bott, Christian Christe, Christian Floeck, Christian Reichert, Christian Schildger, Christian Strobel, Christoph Nau, Christopher Seitz, Clair Dietrich, Claude Young, Clemens Walter, Clint, Cloak, Club Kiew Crew, C-Mos, Colin Cobus, Companheiro Leao, Con-Creter, Conrad, Cool Gate, Copper, Cori, Corinna Mayer, Cornerboy, Crapeshoot, Crazy Cuts, Creathief, Crest, C-Rock, Crown Jewels, Cutcrators, Cutmaster G.B., Cz-Rap, D. Düsentrieb, D. Erden, D. Phonk, D.Soul, D:K:Dent, Dallax, Dan Solo, Dandy Jack, Daniel Da Cunha, Daniel Eichler, Daniel Ford, Daniel Herrmann, Daniel Kilian, Daniel M., Daniel Osusky, Daniel Sadrina, Daniel Trabold, Daniel Wang, Dany Pierre, Dario Scenario, Dave Vega, David, David (Hansa), Dean Akamoto, Debi Cage, Deejay Torby, Deepstal, Delicat, Delmeptera, Denes, Dennis Babion, Dennis Vainstain, Denny Vicious, Der Falko unter den Tauben, Der Kanzler, Derrick Carter, Dervitt, Deutscher, Dextro, D-Flame, Diamond D., Die Drei Froschlurche, Die Elektrische Tomate, Die Römischen Vozten, Dietmar Wacker, Digger Bees, Digger Brothers, Diggermies, Digital Solution, Dirk Diggler, Dirk F, Disco Guerilla, Discoschorle, DJ Bucaneer, Dj Cad, Dj Crack, DJ Dag, Dj Daivel, Dj Daiz, Dj Dance, DJ Defect, Dj Dusk, Dj Embé, Dj Fett Burger, Dj Figen, Dj Foe, DJ Free, Dj Free Beat, Dj Fresh, Dj Fuji, Dj Git, DJ Gobi, Dj Gora, Dj Homeshit, Dj Kane Cut, Dj Klitbeats, Dj Kraz, Dj Link, Dj Lordes, Dj M.E.G.A., Dj Majo, Dj Monkey, Dj Monoton, Dj Niosia, Dj O, DJ Pierre, Dj Rimkus, Dj Rumble, Dj Säkerhetskontroll, Dj Shame, Dj Shawne, Dj Sierra, Dj Sigg Logg, Dj Slowhand, Dj Sotofett, DJ Sportwagen, DJ Stress, DJ Strike, Dj Tempa, Dj Trigger, DJ Turntill of the Chosen Few, Dj Zion, DjBj, D-Licious, D-Man, Doc Tone, Dolly Bastard, Dolores, Dome de Terre, Dominic Banone, Dominik Israel, Don Chillo, Don Disco, Doo-Zhan, Doré, Doreen, Dorian Paic, Double D, Double G, Double Jay, Double U, Dr. Atmo, Dr. Atomic, Dr. Dressler, Dr. Flow, Dr. Müller, Dr. Schulz, Dr. Sissors, Dr. Stefan Funk, Dr. Z., Draft, Dragen Cebzan, Dragon Fly, Drextro, Drive By, Dschaan, Dub Delirium, Dub-Fear Soundkollekt, Dubs Till Dawn, Dussmann, Dutty Dubz, Eastender, Eb-Clectic, Ebo with The Flute, Ebony Prince, Ed Winter, Eddie Caraway, Eddy Kilo, Edi T., Eduardo Sadico, Edvin, Edvis, Edward, Eike, Einfach Oli, Einwandeins, Einzig & Artig, El David, El Diablo, El Steimo, ElectroNIC, Elekk S., Elekk Savar, Elektrischer Walfisch, ElektroNic, Element, Ellis So, Elviz, Emil Seidel, EMKA, Eos, Equal I, Eric Besier, Eric Möller, Erik Bezzier, Erik Lavesson, Erik Möller, Ernest Frimpong jr., Ernst Habros,Error in Persona, Esspapier, Esther, Esyot, Eternal Basement, Eugene Katzenberger, Eve Missile, Eve Schwarz, F. Sanchez, F.M., Fabian Pfaff, Fadeopharmakas, Faio Fortune, Fairy Anne, Falloutboy, Familie Fasto, Fastones, Fbc vs. Gfm, Feinschmecker Kombination, Felipe, Felix Kluge, Felix Rupprecht, Felixx, Feydh Rotan, FFWD, Filiz Aknar, Fillip, Firat, Firewheel Soundsystem, Fischer & Kieferle, Fischfinger Fox, Fizz, Fleischmann, Flex, Flo & Gaulboro, Flo Gold, Floots, Florian Kupfer, Floristik, Flotze 2.0, Flowetry, Flowjob, Flug 8, FNMK, Frank, Frank Kusserow, Frank Kvitta, Frank Lorber, Frank N., Frank Savio, Frank Schuster, Frankie Machine, Frankie Patella, Franklin de Ccosta, Franksen, Franziskus, Freak, Free Beat Conection, Freedom Fighters, Frequency Without Control, Freudenberg, Friends of Boo, Froonk, Frrr!, Fuego Fatal, Funkdooby, Funky Francis, Fym, G.Lauch, Gabor Kiss, Gabriel Le Mar, Gal Kadan, Galactus, Ganja Bonanza Sound, George Klivinyi, George Lucas, George Perry, George Spruce, Geri Todorova, Gerrit, Gilles Peterson, Gina Dunn, Gina Mönch, Gina Mousalli, Gingerman, Giuseppe Castani, Glacius, Glance, Gloria Glanz, Gobi, Goldfinger, Gombo Inc., Good Groove, Gpistone, Green Empire, Greencorn, Greg Belson, Gregor Kempf, Gregpipe, Greyskull, Grigorij Arlt, Grille, Groovemagnet, Groovintella, Grrr!, G-Smoke, Gu35t, Guerilla Man, Gui, Guido Stalinski, Gunter Sachs, Hack, HAL9000, Hamit, Hanky & Freudenberg, Hannibal_td, Hans Romanov, Harlequin Ice, Harri Nemesis, Harvey Dent, Harzwerk, Hassan Ahmed, Heiko Laux, Heiko M.S.O., Heiner Blum, Hek 187, Helge ”Bomber” Steinmann, Helix, Hendrik, Henry Chow, Herb T., Heroin, Herr Schmidt, Hidden Orchestra, Highspeed Poet, Hightune Soundmashine, Hila Max, Hirsch & Stille, Holger Meins, Holm, Honey Dijon, Honk, Horst Senegal, Hörsturz, Hubee, I.M.E. Crew, Ian May, Ian Pooley, Ignazio Germano, Il Mestiere, Indian Vibes DJ-Team, Infected P.A.T., Inferior, Ingo Boss, INKASSO, Ivan Grand, J.B., J.F. Oneiro, J.Moe, Jacob (traffic), Jacob Lauer, Jacques Tactile, Jah Ghatti, Jah Meek, Jakob, Jakob Olsen, Jam Expression, Jam Masters, James Dean Brown, Jan Erik Kaiser, Jan Hagenkötter, Jan Pravda, Janic O., Jannis & Jakob (Einfach Hören), Janusz, Jasper John Jaguar, Jazz Madass, Jazzorist, Jeannette Kilchenstein, Jefferson, Jennifer Cardini, Jermaine Dotson, Jill, Jimmy Jack, Jinjaman, New Sound Order, Selektah Fennec, Jr Manga, Jochen, Jochen Ditschler, Joe, Joe Callero, Joe Jam, Joe MC, Jogging House, Johannes Ostermond, John Doe, John E, Johnny Love, Jo-less, Jonas Grossman (source rec.), Jonas Noack, Jonas Orbiting, Jonny Jungle, Jörg Franzmann, Jörg Obiwaan, Jörg Ritter, Jörg Weil, Jörn-Elling Wuttke, Joscha Baumert, Josh (SAD Crew), Josh Bellmondo, Jr. Manga, Julia Wahl, Julian Chenaux, Julian F Beachment, Julian Heidenwag, Julian Smith, Julieta Rasa, Junior Manga, Just Us, Justus Jonas, Kabuki, Kai Dauberts, Kai Jannusch, Kai RandyMichel, Kai Roots, Companheiro Leao, Kaiser Ludwig, Kanalak, Kanister, Kanten und Kreise, Kanu, Kareem Hafiz, Karotte, Kasimir, Kassenpatient, Katch, Katja Gowin, Katovl Menovsky, Katrin, Kayhan Günes, Kehlkopf Mafia, Keith Dennis, Kenny Blake, Kerock, Kettenkarussell, Kia, Kid Congo Powers, Kid Istanbul, Kiki, Kiki Moorse, King Tobi, Kissy, Kizzla bpm, Klang sucht Mensch, Kleiner, Klingostar, Klit, Klopfsensor, Klopotek, Koga Miyata, Kolbenfresser, Koloman Trax, Konrad, Konstantin, Kptn Karefull, Kris Kasablanka, Krystyna, Krzysztof Sluka, Kurian, Kuttin Edge, La Bananja, La Lima, La Rez, Lady Bird, Lars, Lars Karl Becker, Laurent Rozell, Laurin Gerlach, Lava 303, Le Ghaza, Le Gregoire, Leafar Legov, Leander Janik, Lebouf, Lee Anderson, LeeAnn, Lekkerbeatmekka, Lelonek, Lennard, Lenzomat, Leo Alter, Leon Strauch, Les "Born" Garrett, Les Beats Libertes, Les Süper Sound, Lespanaye, Letmebeyourvalentine, Lex da Hexa, Lex Lugner, Lexx Aurel, Libra, Lil Ill, Lil Lauis, Lin Hillmer, Lionel Röhrscheid, Lionello, Llordy, Locke, Lomex, Lorenz Leander, Lorenzo Dolce, Lorenzo Rod, Losoul, Low Mid, Lucas Appel, Ludwig Coenen, Ludwig Röhrscheid, Lukas Noire, Luke & Chewie, Luke Solomon, Luna, Lupo, Lurigx, Lutz of Flavour, Luzi Gerisch, Luzie Seidel,M.R. Soulpatrol, M.U.K.E. Dj Team, Maco Sönke, Madrax, Mafia Support Act, Magda, Magickoko, Magun, Mahmut, Maicik, Malte, Man-kaze, Manuel Kind, Manuel Kirchner, Manuel Raven, Manuel Schatz, Maracas 34, Maracas 34, Maralotta Krach, Marc Oswald, Marcant, Marcel, Marcel Été, Marcel Reis, Marcellus, Marcellus Funk, Marco, Marco Bortolatto, Marco Bruno, Marco Cannata, Marco Giuseppe, Marco Sönke, Marco Wahl, Marcuba, Marek Bartkuhn, Mario (brot und spiele), Mario Gaetano, Marion Clever, Marius Boeyng, Markus Müller, Markus Sommer, Marlon Brando, Martin Baum, Martin Claudius Maischein, Martin Haas, Martin L., Martin Ost, Martin Runge, Martin Schmitz, Martine, Marvin, Mary Appelgate, Mary Bad, Mary-Ann Clever, Master Phil, Mathias Gerich, Mathias Kress, Matt Star, Matthew Herbert, Matthias Kaun, Matthias Vogt, Matthias Westerweller, Maus, Max & Trojan, Max Best, Max Buchalik, Max Franzke, Max Manzuela, Max Masher Mehmet, Max Rebo, Maxx, Mayalympics, Mazon, MBR, MC Horace, MC Kwai Impact, MC Kwai Impact, MC Mantiz, MC Marcel, MC Marky J., MC Maroon, MC Massiw, MC Mike Romeo, Mc Onegin, MC Ronin, MC Souledge, MC Spawn, mcsc.eltrc., Meat, Mechanic, Meista H., Mekka, Melissa Logan, Merkkx Eddy, Messenger, Messybrothers, Metro, Meyers Ernst, Miami Miles, Michael Bilderberger, Michael Meier, Michael Moos, Michael Muustermann, Michael Orgel, Michael Schidlo, Michelle Grinser (dakar&grinser), Michi Mischpult, Michi Schraiber, Mick Zakon, Microscience, Miguel Ayala, Miguel Molenda, Mike Amp, Mike l, Mikko, Miko San, Milano Speed Project, MINIASU, Minimalistics, Miri, Miriam Schulte, MiŠka (Schlafcola), Miss Brasil, Miss Shiva, Miss Yetti, Mittels'di, MK, MMM, Mo the Man, MoDJoe, Moe, Mogwai, Mojito, Monique, Monoloc, Moonbooma, Moritz B., Moses Mawila, Move D., Mowsaik, Mr. F, Mr. Fonk, Mr. Kwest, Mr. Macintosh, Mr. Rod, Mr. V., Mr. Velcro Fastener, msk, Muanda, Mundpropaganjah, N.I.N.A., Namé Vaughn, Nanorausch, Nasty Andrew, Natalie Vu, N-D Baumecker, Nelson Machado, Neon, Neuro & Joe, New Sound Order, Nha-Dan Tran, Nick Damon, Nick Riviera, Nico Lauda, Nico Wozniak, Nicole Venzara, Nik, Nik Geene, Nikki Dee, Nils & Alex, Nils Diezel, Nils Linz, Nils Wittig, Nira, Nisse Nilson, Nogata, Noizia, Nomad Uno, Norbert Seip, Nordmassiv, Norman Bates, Nourdin, Noze, NSO, Nuke, Nuri, O71, Obi Waan, Ocean Club Berlin, OH:Bee, Olaf Sattler, Oliver Achatz, Oliver Hafenbauer, Oliver Hundemer, Oliver Keim, Oliver Lieb, Oliver Stoned, Oliver Tobias, Oliver Zimmermann, Olli Keim, Ölverteiler, Onegin, Orson Wells, Oskar Adderley, Osmani Soundz, Ottavio Bottecchia, Ozwheel, P. Jansen, p.a.n., P.M. FM, Paco De La Fuente, Paired, Panacea, Paolo Mezzano, Pappalapapp, Paradroid, Paramida,Parker (separé rec), Pars, Pascal Feos, Pasch, Pato, Patrick, Patrick Lindsey, Patrick Raddatz, Paul Wolf, Pauli Steinbach, pc/FM, Pedo Knopp, Peggy Forster, Pegman, Pelipe, Penelope, Paul, Paul & Elisabeth, Paul Britschitsch, Paul David Rollmann, Paul Köhler, Paul Morgan, Pentaton, Permanent Midnight, Peter Clamert, Peter Fey, Peter G., Peter Latino, Peter Schumann, Peter Szafirski, Petra Klaus, Phase II, Phil Evans, Philip B., Philip Berg, Philip Raschke, Philipp B (Hansa), Philipp Boateng, Phillip Lauer, Phim, Phishmoul Crew, Phunkrealism, Piere van Loon, Pierre Labrumm, Pierre van Kerckvoorde, Pik Fein, Piper, Pit Rack, Plague, Plattenpeter, Pleasure, Po:nie, Polychord, Polyester, Poolboy P, Popnebo, Poptronics, Preston, Propaganja, Psycadenick, Psychedelic Kitchen, Psychedelic Soul, Ptaah, Ptrk9000, Public, Puma, Pussylover, Q-Kontinuum, Quiet Power, Quincy Jointz, Radio Rat Pie, Ragga Gum Sound System, Ragner, Rakoon, Ralf, Rall-Fi, Ramone, Ramses, Randy Fox, Ras Sadil, RAVEBOTTA, R-Damski, Real Jay, Rebekka, Rebel Rock, REBEL ROCK SOUND, Jr Manga, Rebel Youth, Rebelion Soundsystem, Red Light, Red Zeppeline, Redraven, René Antoine, René Petit, Renner/Rössler Dj Team, Respectrum, Reul Broun, Reverend, Rhymetology Church, Rian, Ricar, Ricardo Villalobos, Ricci Relaxo, Richard Levin, Richard Oberscheven, Ricky Martin, Rio Kalo, Rob-B, Robbe Felice, Robert Bünkelbaum, Robert Dietz, Robert Drewek, Robin Jacobs, Robin Stern, Rocco Brabanto, Roey Marquis, Roger23, Roland Kessler, Roland Winkler, Rolf Wacha, Roman, Roman Flügel, Rome, Roots Rockers Soundsystem, Rossi 25, Rouven Krause, Rrobin Jjacobs, Rubrique, Rüdiger Kober, Ruff Vibration, Rumbel, Rushy Rush, S. Sulimma, S.E.B., Saab Dontstop, Saafi Brothers, Sacha Krämer, Safir, Säga Flex, Sallwey, Sammy, Sammy D, Samora, Samurai, Sandbanders, Sandra Liesche, Sannikow, Sarariman zwo Hand breit, Sasa Grandic, Sasccha Nagel, Sascha Appel, Sascha Benedetti, Sascha Ciminiera, Sascha Hehn, Sascha Klöber, Sascha Krämer, Sascha Lebemann, Sascha W., Sasse, Sativa Dj Team, SBthirteen, Scaletta, Schacht, Schneider, Schnick S., Scoob-reak, Sebastian Gerstung, Sebastian Kahrs, Sebastian Kischlat, Sebastian Rau, Sebastian Uentz, Secteur F, Seein, Selecta, Selecta M., Selecta Simon, Mukka, Pegman, Selektah Fennec, Sensi, Sergio Casariva, Sero, Severin, Sevo Stille, Sh101.4, Shak, Sharon Hate, Shawne, Shelly L., Shipdenod, Shoog, Siegfried Zorn, Sigga Tunez, Signore Kaiser Elle, Sikora, Silva Nova, Silver Star, Simon, Simon Dörken, Simon Ey, Simon Moncler, Sinclair, Sir Rätz, Skeyer, Slowfingers, S-Max, Smicky, Smokin System, Snare Silk A Lot, Solestar, Someoneelse, Sonic Dragolo, Sophia Denz, Soti Georgikea, Soul Brothers, Soundbwoys Destiny, Spectre, Speed Freak, Spider V., Sprow, Sscratchophrenics, S-Stone, Starline Sound, Station Rose, Stefan Ludley, Stefan Lupus, Stefan Mateuzzi, Stefan Schmelz, Stefan X, Steffan "Knatsch" Reißing, Steffen Matschey, Steffen Scheuermann, Steffen Schuchardt, Steffen Willems, Stella Mirabella, Stephan Enders, Stephan Laubner, Stereo, Stereofreund, Stereohaunts, Stevcos, Stevcos, Steve Rox, Steve Simon, Steve Stitt, S-Tone, Strike, Stupid Deep, Substanz T, Suicidal T, Sunny Progress, Super Bleep, Supply, Surgeon, Suse, Sven Asendorf, Sven Helwig, Sven Matulic, Sven Meissner, Sven Voss, Sven Wittekind, Svenken von Rabe Rothirsch, Sweet Messanger, Swype, Swype Right, Sylvie Marks, Sympton, Syncope Ccru Mannheim, Syntax Error, Syrtaki, Systemkillaz, T. Hentschke, T.M. Funker, T.T. Twister, Tanja Harde, Tascha, Tazmania, Teasy, Templer, Tempomat, Testar Stallon, Tester, The Amazing Phroonk-A-Ziod, The Art Of Quiet Fighting, The Funky Monkey,The Indruders Of Planet Rock, The Man From Orgel, The Ramaboy, The Village Idiot, The Worshipping Puppet Machine, Theo Parrish, These Guys!, Thilo Dietrich, Thilo Kraft, Thilo Schneider, Thirty7, Thomas Atzmann, Thomas F., Thomas Hamann, Thomas L., Thomas Laut, Thomas Meineke, Thomas Müller, Thomas Nau, Thommy, Thomsen, Thorsten Kilian, Thrashkan, Thunderpussy, Tillman, Tim, Timbo, Timo Baldoa, Timo Grunsfelder, Timo Wiegand, T-Mac, TMSGN, Toan Vu-Huu, Tobi Locker, Tobi Neumann, Tobias Bödeker, Tobias Hertrich, Tobin Kyden, Toe, Toe Preston, Tolga, Tom Blaue, Tom F., Tom Kha Guy, Tom Ries, Tom Schön, Tom Select, Tom Simmert, Tom Wiener, Tomas Fey, Tomie Nevada, Tommy (ulysses), Toms, Tonda, Tonee, Toni Rios, Toni Schuetz, Tony de Karo, Tony Rizzi, Tony Tschinski, Tori Anus, Trackspotter, Traffic Dj-Team, Tranx, Trauma XP, Tremor, Triantafille, Tricky Chris, Trigodon, Trippel Ribbel, Tris, Tucker, Tula Trash, Turnitabler Stammtisch, Twintone, Twisted, Twister, Two 4 One, Tyrell, U-Gene K, Uhura, Ultramar, Uyen, v4virus, Valentin de Moreda, Vandal, Vangee, Varié, Vera, Veza, VibrA Kids, VieDa, Vincent Feit, Vlanubis, Voiceheads, Volkstanzkomittee, Waffensupermarkt, Waltraud Blischke, Welf Maass, Wesly Schaum, Wicked E, Wighnomy Brothers, Wilder, Wildpop Sound System, Wolfram Both (Polyfon), Xara, X-Ecutioner, Xol Dag 400, Yah Meek, Yana Heinstein, Yannick, Yard Impact, Yesta Kayhan, Yong am Ufer, Yook, Yulia Nau, Yung Hurn, Zabel, Zachary Kraemer, Ziel100, Zikzak, Zink, Zip, ZmoKingZ, Zombie Nation, Zsolt Mischke, Zunami

> Das Plakat (DIN A1) ist für 5 € im radio x Büro erhältlich.

> x-fade die DJ Nacht sendet jeden Tag von 23-02 Uhr auf radio x.