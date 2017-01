Das Hörerfenster und die Hörerfenstermacher/innen

Einleitungstext und Blog-Realisation:

Leonard Stephan (Freiwilliger im Sozialen Jahr Kultur 2015/16 bei radio x)

Montagmittag, 13:52 Uhr. Das Radio wird aufgedreht, Sendefrequenz eingestellt auf 91,8 mHz. radio x läuft. Eine Frau führt ein Interview zum Thema Cannabis Legalisierung. Interessantes Thema. Aber ein Blick ins Programmheft verrät: Es läuft das Hörerfenster. Die Sendung ist schon fast vorbei. Dann vielleicht morgen nochmal reinhören in das Hörerfenster, vielleicht wird das Thema nochmal aufgegriffen oder ein ähnliches thematisiert. Dienstagmittag, 13.08 Uhr. Wieder das Hörerfenster auf radio x eingeschaltet. Ein paar Jungs machen eine ziemlich improvisierte Sendung und spielen Musik, die aus brüllendem Gesang und reißender Lärmkulisse besteht. Das ganze ähnelt der Ausgabe vom Tag zuvor in keinem Punkt. Welches Konzept steht hinter diesen beiden Sendungen, die nur mit Hörerfenster überschrieben sind?

Das Hörerfenster existiert seit 1997, seit radio x seine Sendelizenz besitzt. Das ist kein Zufall. Als eine der Bedingungen, um diese Lizenz zu erhalten, sollte es bei radio x einen Weg geben auch als Laie Sendung machen zu können. Von den Gründer/innen wurde beschlossen, dass dieser leichte Zugang in Form des Hörerfensters möglich sein sollte. So gab es eine Plattform, neben den eigenständig arbeitenden Redaktionen, in der jeder und jede sich ausprobieren kann. Um dort hinzukommen, also Hörerfenstermacher/in zu werden, braucht es nicht viel und vor allem wird keine Erfahrung mit dem Medium Radio vorausgesetzt.

Wer Lust hat, on Air zu gehen, kann sich bei der Programmkommission von radio x bewerben, die die Anträge prüft und in aller Regel auch akzeptiert. Diese kleine Hürde muss es allerdings geben und sie widerspricht auch nicht der Idee von offenem Radio, der Grundidee des Hörerfensters, sondern sichert vor allem, dass radio x werbefrei bleibt und keine Verstöße gegen das Medienrecht stattfinden. Diese Experimentierfreiheit führt also dazu, und genau das ist auch das Ziel des Konzepts, dass unterschiedliche Themen, Ideen und Ansätze Radio zu machen, ausprobiert werden können und trotzdem alle unter der Überschrift „Hörerfenster“ stehen.

Als Freiwilliger im Büro von radio x erhielt ich viele Einblicke in das Radiogeschehen und hinter die Kulissen des Senders. Neben vielen anderen Fragen, die immer wieder gestellt werden, hatte ich den Eindruck, dass besonders das Hörerfenster für viele Außenstehende, aber auch für Hörerfenstermacher/innen selbst, nicht auf den ersten Blick zu verstehen ist. Was das Hörerfenster ganz grob ist und wie man sich bewirbt, war auf der Website bereits erklärt. Was aber konkret dahintersteckt, welche Ideen einzelne Menschen im Rahmen des Hörerfensters entwickelt hatten, fehlte.

Daher entschied ich mich an dieser Stelle Aufklärungsarbeit zu leisten und bestehende Informationen auf der Website sowie das Bewerbungsverfahren zu vereinfachen, beziehungsweise vereinfacht darzustellen. Darüber hinaus möchte ich durch das Vorstellen einzelner Hörerfenstermacher/innen und ihrer bisherigen Sendungen, einen Teil des Ideenspektrums aufzeigen, das sich bisher in der Freiheit des Hörerfensters entwickelt hat. Eindeutig gesagt werden muss, dass dies eine bloße Momentaufnahme ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht lediglich darum, einen Eindruck zu vermitteln, von dem was bisher im Rahmen Hörerfenster stattgefunden hat. Am Wichtigsten: Es soll keinen Rahmen darstellen, in den zukünftige Ideen sich einordnen müssten! Das Ergebnis findet ihr hier nachfolgend!

