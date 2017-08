25. – 27. August 2017

Sachsenhäuser Ufer, Tiefkai am Holbeinsteg

drei Tage Open Air Radio

VirusMusik und das VirusMusikRadio präsentieren auch in diesem Jahr aufder radio x Bühne des Museumsuferfestes angesagte Musiker/innen und Bands aus der Region. Das Programm wird täglich live auf radio x übertragen und vom Medienprojektzentrum Offener Kanal Rhein-Main für das Fernsehen aufgezeichnet (den Live-Stream für die Fernsehübertragung unter: www.mok-rm.de.).

Das Programm der radio x Bühne wird vom VirusMusikRadio und der Kulturwerkstatt Germaniastraße organisiert und vom Kulturamt der Stadt Frankfurt, der Frankfurter Musikmesse, dem Offenen Kanal Rhein Main, radio x und vielen freiwilligen Helfern/innen unterstützt.

radio x Bühne - Freitag, 25. August 2017

14:00 Beginn der Live Radio-Übertragung auf radio x

15:00 – 15:45 Dreimann – Rock, Hardrock, Bluesrock, „Dreimannrock“

16:00 – 16:45 Qlaciety – Elektro, Indie

17:00 – 17:45 Lilith‘s Breed – Melodic Death Metal

18:00 – 18:45 Spliff Uppercut – Crossover, Nu-Metal

19:00 – 19:45 April Art – kickender Crossover, Alternative Rock

20:00 – 20:45 Born As Lions – Hardcore

21:00 – 21:45 Precipitation – Post Prog, Melodeath

22:00 – 22:45 Shattered Lions – Hardcore

23:00 – 23:50 Darkest Horizont – Melodic, Death, Epic Metal

00:00 Ende des Musikprogramms. Die Bar ist bis 1 Uhr geöffnet

radio x Bühne – Samstag, 26. August 2017

12:00 Beginn der Live-Radio-Übertragung auf radio x

13:00 – 13:45 Coffeeshoppers – Rock, Alternative

14:00 – 14:30 Danamaria – Singer-songwriter, Blues, Country, Pop-Rock

14:45 – 15:15 Das Kollektiv – Singer-Songwriter, Pop

15:30 – 16:30 Poetry Slam – moderiert und zusammengestellt von

Dirk Hülstrunk & Jürgen Klumpe

16:45 – 17:15 Outside The Box – Indie, Alternative, Drum‘n Bass

17:30 – 18:00 For Them All – Alternative Rock, Emo-Punk

18:15 – 18:45 Modeste – Progressive, Alternative Rock

19:00 – 19:30 Mika Setzer – Acoustic Pop

19:45 – 20:30 Miles King & The Urban Legends – 60er & 70er Soulmusic

20:45 – 21:30 The Terrible Noises – Indie Rock aus Frankfurt

21:45 – 22:30 Nuwanda the Voice of Rock and Roll – Rock and Roll

22:45 – 23:50 Revolte Tanzbein – Deutschsprachiger SkaBlakanReggaeRock

00:00 Ende des Musikprogramms. Die Bar ist bis 1 Uhr geöffnet

radio x Bühne - Sonntag, 27. August 2017

12:00 Beginn der Live-Radio-Übertragung auf radio x

12:30 – 13:30 Petra Strohm – Psychodelischer Impro-Jazz

13:45 – 14:15 Mo`Beatz – Experimental, Grunge, Jazzrock

14:30 – 15:15 Past Reflection – Hardrock, Metal-Core

15:30 – 16:00 Drum Collection – Jazz

16:15 – 16:45 Y Two – Schreibmaschinen Experimente

17:00 – 17:45 Das Pendel der 5 – Hypnotic Jazz Funk

18:00 – 18:30 Th Love Sax Player – Jazzexperimental

18:45 – 19:30 Palm Grease – Hip Hop, Jazzurock

19:45 – 20:30 Die Anonymen Saxophoniker – Blues, Rock, Swing, Funk

20:45 – 21:50 The Philly Long Trio – Bebop bis Billy Joel

22:00 Programm Ende / Feuerwerk!

Aktuelle Infos zum Programm, den Musiker/innen und Bands unter

www.virusmusik.de