„Wir für Frankfurt“, „Wer Frankfurt liebt, wählt …“, „Frankfurt kann anders“ „Frankfurt. Sozial. Gerecht. Für Alle“, „Gemeinsam für den Abbruch in Frankfurt“ oder „Mehr Sicherheit für Frankfurt“ – diese und andere Aussagen auf den Wahlplakaten der Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 25.02.2018 prägen gerade das Stadtbild in Frankfurt.

RadioSUB hat die 6 aussichtsreichsten Kandidaten nach einem Interview angefragt. Mit vier Kandidaten konnten wir ein Interview führen, unter anderem auch mit Frau Dr. Bernadette Weyland, Kandidatin der CDU.



RadioSUB Interview mit Frau Dr. Bernadette Weyland (CDU).mp3 - 27:47 min.

Aufzeichnungstermin am 08.02.2018

Sendetermin bei RadioSUB am 19.02.2018

Das Interview führte Marcus Brieskorn, Redaktion RadioSUB

