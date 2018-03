Jetzt bewerben!

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur bei radio x

Hast Du Lust ein Jahr lang einen Einblick in die vielfältigen Arbeitsbereiche eines nichtkommerziellen Lokalradios zu bekommen? Dann bewirb dich jetzt für ein FSJ-Kultur bei radio x! In unserem netten kleinen Team hast Du die Chance, lebendige Kulturarbeit mitzugestalten.



Dein Arbeitsplatz ist das radio x Büro, die Kommunikations- und Organisationszentrale des Senders. Du erwirbst Kenntnisse in grundlegenden Bürotätigkeiten, sammelst Erfahrungen in der Organisation von Projekten und wirst im Kontakt mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus Musik, Kunst, Kultur und Stadtteilinitiativen deine Kommunikationsfähigkeiten erweitern. Du erlernst die Grundlagen der Studiotechnik und wirst monatlich eine eigene Sendung realisieren.



Foto: © Holger Menzel



Du solltest mindestens 18 Jahre alt sein (oder in Kürze werden), die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und in Frankfurt oder der näheren Umgebung wohnen oder bereit sein, dorthin zu ziehen. Neugierig geworden?

Bewerbungen sind möglich bis 31. März 2018 über www.fsjkultur.de.



Parallel dazu kannst du gerne auch direkt Kontakt mit uns aufnehmen über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder T. 069-299 712 22.

www.radiox.de/kontakt.html