Liebe Hörer*innen und Sendungsmacher*innen,

wir sind glücklich und auch ein bisschen stolz, Ihnen und euch endlich unsere aufgefrischte Webseite mit radio x+7 präsentieren zu können.

Ab sofort können die Sendungen aller Sendungsmacher*innen, die das möchten, für die Dauer von 7 Tagen nach Erstausstrahlung zeitsouverän nachgehört werden; sowohl Wort- als auch Musiksendungen! Sendung um Sendung wird sich das +7 Archiv nun in den nächsten Tagen füllen - wir freuen uns.



Wir haben bei dieser Gelegenheit die Website optisch und auch funktional auf den Stand der Zeit gebracht, einige Barrieren aus dem Weg geräumt und vor allem die Ansicht mit mobilen Endgeräten verbessert - für unterwegs gibt es übrigens den Livestream nun auch in einer 64 kbit/s HE-AAC-Version.



Für Hinweise, falls etwas noch nicht so funktioniert, wie es sollte, Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Daumen hoch per E-Mail oder auf Facebook sind wir natürlich dankbar und freuen uns.

radio x