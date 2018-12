Radio X-Mix e.V., der gemeinnützige Trägerverein von radio x, dem werbefreien Frankfurter Stadtradio, sucht zum 15. April / 01. Mai 2018 eine

Geschäftsführende Büroleitung in Teilzeit (25 Stunden/Woche).

Der/die geschäftsführende Büroleiter*in handelt in Absprache mit und auf Weisung des Vorstandes und führt in dessen Sinne weitgehend eigenständig die Geschäfte sowie das Büro von radio x.

Aufgaben:

Finanzen: Haushalts- und Budgetplanung, Mittel-Beantragung und Abrechnung, Rechnungswesen, Controlling, vorbereitende Arbeiten für die Buchhaltung

Personal: Personalmanagement, Verträge, Mitarbeiterführung/Teamleitung (weisungsbefugt in Vertretung des Vorstandes) Vorbereitung der Lohnabrechnung

Organisation / Infrastruktur: Empfang, Verwaltung, Kommunikation mit den Redaktionen und Sendungsmacher*innen, Büromanagement, Facility Management

Sicherstellung des Sendebetriebes in Kooperation mit den Technikern

Verein: Mitgliederverwaltung, Mitgliederwerbung, Beitragseinzug, Sicherstellung der Gemeinnützigkeit

Öffentlichkeitsarbeit: Kommunikation mit öffentlichen Stellen, Behörden, Kooperationspartnern, Presse, Kontaktpflege, Aktualisierung der Homepage-Inhalte, Social Media, Redaktion Programmheft

Organisation und Abwicklung von Seminaren, Sonderveranstaltungen und übergeordneten Projekten

Wir setzten voraus:

Abgeschlossene Berufsausbildung oder Hochschulstudium und entsprechende Berufspraxis

Erfahrung in der Mitarbeit in einem Kulturbetrieb oder Verein

Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Toleranz und Offenheit im Umgang mit unterschiedlichsten Menschen

Wünschenswert: Erfahrung in der Jugendarbeit / Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen / Kenntnisse des Vereinsrechtes

Fähigkeit und Bereitschaft zu selbständigem und verantwortlichem Handeln

Bewerbungen senden Sie bitte ausschließlich per Email

bis spätestens 31.01.2019 an