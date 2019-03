Sendeunterbrechungen

am Mittwoch, den 06.03.2019 von 10-12 Uhr

Am 6. März wird unser UKW-Sender auf dem Europaturm Frankfurt erneuert. Aus diesem Grund kann es in der Zeit von 10 bis 12 Uhr vormittags zu mehreren Sendeunterbrechungen kommen. In diesem Zeitraum werden außerdem auf allen unseren Verbreitungswegen (UKW/FM 91,8 MHz, DAB+, Webstreams) mehrmals mehrere Minuten lange laute Pegeltöne gesendet. Wir empfehlen, die Lautstärke aller Empfangsgeräte während dieser Einpegelungsphase auf ein Minimum zu reduzieren. Nach Abschluss der Arbeiten sind wir wieder mit unserem gewohnt lauten und klaren radio x Sound für Euch da!

Wir bitten Euch um Verständnis für diese technisch notwendige Maßnahme.