radio x Hoffest mit Flohmarkt!

Samstag, 15. Juni 2019, 14-18 Uhr

Kurfürstenstraße 18, Frankfurt am Main



Es ist wieder soweit, radio x lädt ein zum Hoffest mit Flohmarkt!

Was ist geplant?

Sendungsmacher*innen verkaufen an Ständen Gebrauchtes,

Kurioses und allerlei Fundstücke radio x löst einen Teil seines CD-Archivs auf (Reste von A-D und alle von E-M)

Kaffee + Kuchen und Waffeln füllen eure Mägen

Akustische Darbietungen erfreuen eure Ohren

Für Kinder gibt es einen Märchenerzähler und Programm der Kita Wortreich sowie der BockenheimBibliothek

Das Liveprogramm im Überblick:

14:20 Uhr – Herr Ebu

15:20 Uhr – Märchenerzählung mit Niels Björn Schmidtke

16:00 Uhr – Poetry Break mit Dirk Hülstrunk & Jonas Elpelt (BockenheimBibliothek)

16:40 Uhr – Nils Lacker

17:20 Uhr – Chris Tucker

Wer macht mit?

radio x

Kita Wortreich

BockenheimBibliothek

Punkt.de

Wir freuen uns auf Euren Besuch!