live auf radio x:

Donnerstag, 21. November, 20-21 Uhr

Klass!k jetzt

Die Radio-Runde Neues Frankfurt ist eine Reihe von in historischem Rundfunkformat rekonstruierten Sendungen. Dafür werden Originaltexte von Persönlichkeiten der 20er-Jahre, also der Pionierzeit des Mediums, verwendet.

Den Anfang machte die Sendung am 14.08.2019 aus dem Deutschen Architekturmuseuum zum Thema »Der neue Mensch und die neue Musik«. Dabei sind zwei historische Figuren, der Stadtbaurat Ernst May und Margarete Schütte-Lihotzky, Gestalterin der Frankfurter Küche, in einem Dialog aufeinandergetroffen.

Am 21.11.2019 folgt im Rahmen der Hindemith-Tage ein Zusamentreffen von Paul Hindemith und Theodor Wiesengrund-Adorno im Kuhhirtenturm in Frankfurt-Sachsenhausen.

Mit ANDRÉ HAEDICKE (als Ansager), PUSCHAN MOUSAVI-MALVANI (als Hindemith), MICHAEL QUAST (als Wiesengrund-Adorno) und TOBIAS RÜGER (als Saxofonist).

Das Projekt wird mit Unterstützung des Kulturamt Frankfurt, dem Hindemith-Institut sowie dem Forum Neues Frankfurt verwirklicht..

www.tobiasrueger.de/radiorunde