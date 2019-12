Die große scrambled X-Weihnachtsfeier 2019

Donnerstag, 19. Dezember von 06 - 09 Uhr

Scrambled X

Die Regeln der Physik besagen, dass der Weihnachtsmann Jahr für Jahr mit 9.700facher Schallgeschwindigkeit alle Geschenke ausliefern muss, damit auf der ganzen Welt pünktlich Bescherung gefeiert werden kann. Wer solche Leistungen vollbringen will, muss fit und vor allem ausgeschlafen sein.

Deshalb bietet scrambled X, das werktägliche Frühstücksradio auf Radio X 91.8 FM, für den bezipfelten Vollbarträger und allen anderen Frühaufstehern einen ganz besonderen Service an: die stets apokalyptisch gut gelaunten Rühreier feiern am Donnerstag, den 19. Dezember ihre Weihnachtsfeier. Und da weder Geld/Lust/soziale Kompetenz zur Buchung eines Tischs in einer Gaststätte vorhanden ist, wird die Feier direkt in das Studio 1 in der Kurfürstenstraße verlagert. Juchu!

Alle Menschen können Ohrenzeuge dieser berauschenden Redaktionssause sein. Seid dabei, wenn Conny zum munteren Greifwald-Temperatur-Auspacken ruft, Trash und Glitter über den Weihnachtsbaum rieselt, die FR und andere Durckerzeugnisse besinnlich in der Heizungsluft rascheln, Alex C. lasziv Weihnachtsklassiker haucht und abwegige X-Mas Schlager durch den Äther geblasen werden. Wie bei jeder anderen Weihnachtsfeier, dürfen natürlich auch langweilige Ansprachen, genervte Gesichter und (un)gewollte Schwangerschaften nicht fehlen.

Und jetzt kommt das Beste: Wie in der BWfVorVerO (Betriebliche Weihnachtsfeier Vorschifts-Verordnung) vorgeschrieben, hat die ganze Sache selbstverständlich auch noch Überlänge. Das heißt, die große scrambled X Weihnachtsfeier beginnt bereits eine Stunde früher um 6 Uhr! Hosianna, welch Freude!

Deshalb kringelt den Tag rot in Eurem Kalender ein und seid dabei bei der…

großen scrambled X Weihnachtsfeier (oder Gala, oder Fest, oder Show, oder Musikantenscheune) am Donnerstag, den 19. Dezember von 6 bis 9 Uhr nur auf radio x .



Es gibt Kaffee, Eierkuchen und Geschenke. Vielleicht.