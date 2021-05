Freitag den 21. Mai 2021 von 12-16 Uhr

Frei – Anonym – Kostenlos! Was wird aus den freien Frequenzen?



Mit „Frei – Anonym – Kostenlos! Was wird aus den freien Frequenzen?“ beteiligt sich der Bundesverband Freier Radios am Freitag den 21. Mai 2021 an der größten Konferenz zu den Themen Internet und digitale Gesellschaft in Europa re:publica.

Im Fokus sind dabei sowohl Digitalisierungsprozesse als auch Zukunftsszenarien für den Nichtkommerziellen Hörfunk. Im Off-Stage-Event der re:publica diskutieren Vertreter*innen Freier Radios, von Online Archiven, aus Politik und Regulierung. Zu drei großen Themenkomplexen finden in jeweils einer Sendung Diskussionen statt, zu denen verschiedene Gesprächspartner*innen zugeschalten werden.

Die Gesprächsrunden finden zwischen 12 und 16 Uhr statt.

Weitere Informationen und Links zur Ausstrahlung

finden sich hier >> www.community-media.net