radioSUB Live-Sondersendung vom CSD-Light

Samstag, 17. Juli 2021 von 12-14 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt es in Frankfurt im Juli nur einen Mini-CSD.

Egal, wir von radioSUB sind trotzdem vor Ort und berichten zwei Stunden live von der Flaggenhissung am Römer, den Gästen aus Landes- und Kommunalpolitik, von der Schweigeminute und vom Fußmarsch der vielen Gruppen durch die Frankfurter Innenstadt. Rasende Reporter, unterstützt durch die Moderation als ruhenden Pol.

Einschalten und dabei sein!