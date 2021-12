Samstag, 22.12.21 von 19-24 Uhr live auf radio x

Liveübertragung aus der Batschkapp, Gwinnerstraße 5 in Frankfurt

Traditionell veranstaltet VirusMusik zum Jahresende für alle Fans guter Musik und die vielen ehrenamtlichen Helfer*innen die VirusMusikRadio Show. Geplant ist die Veranstaltung mit Publikum (2G) bei freiem Eintritt.

Im Programm spielen Bands und Musiker*innen aus der Region, die ihren Fans etwas zu sagen haben, die musikalische Antworten suchen auf gesellschaftliche und politische Fragen unserer Zeit. Sie alle haben in den Jahren 2020 und 2021 einen wichtigen Part in der Zusammenarbeit mit VirusMusikRadio gespielt.

Mit dabei sind in diesem Jahr:

Gwen Dolyn & Toyboys , Post-Punk, Grunge aus Rhein-Main

IVE , Rap aus Rhein Main

Absinto Orchester , Balkan-Beat und Gipsy-Swing

Pape , Poppiger Rap mit verträumten Harmonien auf trappigen Beats aus Rhein-Main

Elda , Progressive-Dream-Pop aus Frankfurt

Rewe City Crime Boys , Hip-Hop & Rap aus Frankfurt-Offenbach

Fellaws Kingdom, Super Ska aus Rhein-Main

Ein besonderer Dank geht an das Kulturamt der Stadt Frankfurt für die finanzielle Unterstützung bei vielen Projekten und Veranstaltungen von VirusMusik, insbesondere an die Referentin für Popularmusik, Irmgard Tennagels; sowie an die Batschkapp für die Möglichkeit, die VirusMusikRadio Show auch in diesem Jahr wieder dort veranstalten zu können.

Weitere Informationen:

> Mehr zu Programm und Künstlern: http://virusmusik.de/magazin

> Links zum Video-Livestream am 22.12. verfügbar unter www.virusmusik.de