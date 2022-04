Radio x sendet seit 25 Jahren ein spannendes und vielseitiges Programm, das vom ehrenamtlichen Engagement aller Beteiligten getragen wird. Doch Miete, Geräte und Unterhalt kosten Geld. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt.

Neben einer Fördermitgliedschaft könnt ihr uns über Paypal ganz einfach online Spenden zukommen lassen. Seit neuestem ist radio x zudem auf dem neuen Online Marktplatz DANKEEE als Charity-Empfänger gelistet. DANKEEE verbindet das nachhaltige Kaufen und Verkaufen im Internet mit gesellschaftlichem Engagement. Jeder Verkauf auf DANKEEE generiert einen von den Usern frei wählbaren Charity-Beitrag zwischen 5-100% an eine(n) selbstgewählte(n) Organisation, Einrichtung oder Verein.

Wann immer ihr also in Zukunft etwas zu verkaufen habt, denkt gerne dabei an uns. Beim Einstellen eurer Artikel könnt ihr uns ganz unkompliziert und einfach als Empfänger eures festgelegten Charity-Beitrags auswählen. Damit tut ihr uns etwas Gutes und unterstützt dabei den Grundgedanken von DANKEEE, Dinge länger im Wertekreislauf zu halten und zusätzlich der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Vielen Dank!

Zu DANKEEE geht es hier: Erklärvideo und radio x Seite