Am 22. September 2022 ist es soweit:

Euer Stadtradio ist seit genau 25 Jahren auf Sendung!

Ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk hat Cornelia F Ch Heier (Mitglied der Fritz deutschlanD-Redaktion und bildende Künstlerin) allen alten und neuen Freunden von radio x gemacht. Ihr findet es >> hier als PDF zum Download. Viel Spaß bei einer kreativen Bastelpause!

Mehrere Redaktionen senden Specials zum Jubiläum, Details dazu findet ihr in den Sendetipps. Ein weiterer Termin zum Vormerken ist der 30. Oktober 2022, wenn wir noch einmal einen ganzen Tag lang Radioperlen aus der radio x Frühzeit ausstrahlen.

Außerdem haben wir in unseren Archiven gegraben und für euch ein Fotoalbum mit historischem Material zusammengestellt. Dabei sind z.B. die Stationen unseres Audio Walk: Nordendstraße, Portikus/Theaterhaus, das alte Studio in der Schützenstraße, Museum für Kommunikation mit der DIY Ausstellung, Partylocation Städelschule und unser aktueller Standort in Bockenheim. All die Standorte, an denen radio x in der Vergangenheit gewirkt hat, plus Pressematerial und Flyern. Klickt auf diesen Link >> radio x Historienalbum und habt viel Spaß beim Stöbern.

Zweimal habt ihr noch Gelegenheit, euch von radio x Urgesteinen über den Audio Walk führen zu lassen: Am 24. September um 14 Uhr von Jean Trouillet und am 30. September um 18 Uhr von Anja Czioska. Treffpunkt jeweils im Hof des Theaterhauses in der Schützenstraße 12 – wir freuen uns auf euch!