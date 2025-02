Bild: Frankfurt-Dornbusch 2019 | Foto und Illustration: Eick Hoemann

Am 13. Februar feiern wir wieder den Weltradiotag mit einem besonderen Programm. Unter dem UNESCO-Motto „Radio und Klimawandel“ präsentieren fünf hauseigene radio x Redaktionen spannende Interviews und Hintergründe zum Thema.

Die Sendungen laufen am Donnerstag von 9-13 und von 17-18 Uhr.

Verpasst? Kein Problem! Alle Sendungen stehen anschließend auf radio x+7 eine Woche lang zum Nachhören bereit.

09:00 | WISSENschaffen: Klimajournalismus

„Klimajournalismus“ – darüber spricht Nadine Zeidler in der WISSENschaffen-Sondersendung mit Dr. Ina Knobloch. Wie konstruktiv ist aktuell der Klimajournalismus in Deutschland, welchen Platz nimmt die Klimakrise in den Medien ein und was braucht es für eine gute, wissenschaftsfundierte Klimaberichterstattung? Diese und weitere Fragen werden in der Sendung beleuchtet.

Dr. Ina Knobloch ist Wissenschaftsjournalistin, promovierte Biologin und Filmproduzentin – lebt in Frankfurt am Main und Costa Rica – und setzt sich seit Jahrzehnten für den Tropen- und Artenschutz ein.



10:00 | FanOmania: Nachhaltigkeit bei der Frankfurter Eintracht

Die Redaktion von FanOmania, dem Magazin von Fans, für Fans und mit Fans der Frankfurter Eintracht, beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit des Frankfurter Stadions. Was macht die Eintracht zum Thema Solartechnik und Klimaschutz? Als Interviewpartnerin wird Magdalena Jeckel, die Nachhaltigkeitsbeauftragte von Eintracht Frankfurt, zum Gespräch geladen.



11:00 | Vanilleclub & Umweltmagazin: Klimaradio

Heute zu Gast im Klimaradio X: Mane Stelzer und Sven Nagel vom Klimaentscheid Frankfurt, die uns über ihren Kampf für die klimagerechte Transformation und ihre Wünsche für die Zukunft unserer Stadt berichten. Dazwischen gibt es exponentiell erhitzende Musik, aufgelegt von VC-DJ Ike the Eick. Die einstündige Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von Otto Gebhardt, Umweltmagazin und Eick the Ike, Vanilleclub für den Weltradiotag auf radio x.



12:00 | Vanilleclub: Primaklima I - Radiomusik

Vanilleclub-Ike the Mike legt zur besten Mittagszeit 1 Stunde live im Radio X auf 91.8 FM Primaklima-Radiomusik auf. Bunt und genreübergreifend, eher wild als mild. Gemäßigt ist das Klima hierzulande nicht - Bestie Mensch spielt verrückt, das Wetter auch, und so die Musik. Wer trotzdem lächelt - Tusch!

www.vanilleclub.de



17:00 | VirusMusik: Prima Klima II

Wie klimaneutral sind Radio und Musikszene In Zeiten von Internet und On-Demand-Diensten? Die VirusMusik-Redaktion beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit, CO2 -Neutralität und dem „Klimawandel“ im Bereich Veranstaltungen, Konzerten, Internetnutzung und Radio.

Dazu wird musikalisch geschaut, was Bands und Künstler für Songs und Musik zum Thema hervorgebracht haben.

www.virusmusik.de

Der Weltradiotag wurde 2011 von den UNESCO-Mitgliedsstaaten ausgerufen und 2012 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen als Internationaler Tag der UNO anerkannt. Seitdem wird er jedes Jahr am 13. Februar gefeiert.

Die UNESCO betont, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für den Klimaschutz ist: Laut Pariser Abkommen müssen die Treibhausgasemissionen spätestens dann ihren Höchststand erreichen. Radio spielt dabei eine zentrale Rolle, denn es ist eines der vertrauenswürdigsten Medien, das unabhängig über Klimawandel und Umweltschutz informiert. Es hilft, Fake News zu entlarven, gibt Expert:innen und Betroffenen eine Stimme und bietet Raum für Lösungen. Besonders lokale Sender leisten einen wichtigen Beitrag, indem sie direkte Erfahrungsberichte aus ihren Gemeinschaften senden. Zudem kann Radio in Krisensituationen Leben retten – etwa bei Umweltkatastrophen, wenn andere Informationsquellen ausfallen.

Schaltet ein und feiert mit uns die Kraft des Radios!