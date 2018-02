Sendungswichteln? Was ist das nochmal?

radio x würfelt den Sendungsablauf ein wenig durcheinander: Die Sendungsmacher*innen waren dazu eingeladen, am vorweihnachtlichen „Wichteln“ teilzunehmen. Gewichtelt wurden allerdings nicht Lebkuchen oder Geschenke sondern die eigene Radiosendung im Sendungstausch. Also: Redaktion A übernimmt einmalig die Sendung von Redaktion B und umgekehrt. Auf die Ergebnisse dürfen wir gespannt sein! Hier die Sendetermine:

Es tauschen miteinander:

• So 25.2.18, 11:00 h SISU-Radio <-> So 25.2.18, 14:00 h Bühnenreif

• So 18.3.18, 21:00 h Collectionism - Recycled Music <-> Mi 21.3.18, 19:00 h Adventures in Sound (Red. Weltbeat)

• Globalwize (Red. Weltbeat) <-> RadioSUB

• Off we Go! <-> VirusMusikRadio

• x wie raus -> Märchenoase

• Gallusfenster <-> Xinemascope

• ABS-Magazin <-> scrambled X