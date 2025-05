Stellenausschreibung



Radio X-Mix e.V., der gemeinnützige Trägerverein von radio x, dem werbefreien Frankfurter

Stadtradio, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n



Mitarbeiter IT und Technik (m/w/d)



auf Minijobbasis (ca. 10 Wochenstunden).



Du kennst radio x, bist technikaffin und möchtest die Abläufe hinter den Kulissen mitgestalten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben

Betreuung des Mitschnittsystems und der radio x Cloud

Auswahl und Programmierung von Wiederholungen & Vorproduktionen

Administration von Betriebssystemen und Anwendungen

Unterstützung bei technischen Problemen und Sendungsausfällen

Kommunikation mit den Sendungsmacher*innen

Einfache Audio-Editierung (Schnitt, Codierung, MP3-Export)

Korrektur technischer Einstellungen (Mischpult, Geräte, Signalfluss)

Betreuung von Schließanlage und Getränkeautomat

Unterstützung bei Veranstaltungen und Außenübertragungen

Dein Profil

Gute IT-Kenntnisse (idealerweise Windows, Linux) und technisches Verständnis

Kenntnis des radio x-Sendebetriebs und der Programmstruktur wäre ein Plus

Schnelle Auffassungsgabe und lösungsorientiertes Denken

Selbstständige und verantwortungsvolle Arbeitsweise, Teamfähigkeit

Bereitschaft zu gelegentlicher Abend- und Wochenendarbeit

Was wir bieten

Arbeitszeiten nach Absprache, teilweise remote möglich

Vielseitige Aufgaben und Gestaltungsspielraum

Interessiert? Dann sende uns bis zum 4. Juni 2025 eine kurze Bewerbung per E-Mail an

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! - auch wenn du nicht alle Anforderungen erfüllen solltest.



Erzähl uns, was dich an der Stelle interessiert und welche Erfahrungen du mitbringst.