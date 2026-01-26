Freitag, 13. Februar 2026 von 11 - 18 Uhr

Am 13. Februar 2026 ist wie jedes Jahr Weltradiotag. Diesmal zum Thema «Radio und Künstliche Intelligenz».

Die Entwickler*innen wollen mit KI ein neues Kapitel für die Radiohörer*innen aufschlagen: einerseits durch die Innovation auf Senderseite, das durch Automatisierung Personal einsparen kann (extrem: Robot-KI-Sender wie Big FM), andererseits für die ‹Vertiefung ihrer Bindung zu den Hörern›, die zukünftig in Echtzeit ihr Radioprogramm beeinflussen und umgestalten können sollen. Den daraus erfolgenden Rückzug in die Ego-Blase durch die Abkehr von einer äußeren wie auch immer allgemeingültigen vermittelten Realität durch das Radio kann man dabei durchaus kritisch sehen.

Die Unesco äußert trotzdem die Hoffnung, daß die KI ethisch und verantwortungsbewusst eingesetzt wird, um professionelles Urteilsvermögen, Kreativität und Werte des öffentlichen Dienstes zu unterstützen, um das 'Vertrauen des Publikums zu stärken': "Technologie allein schafft kein Vertrauen. Das tun die Rundfunkveranstalter" (UNESCO).

Hier kommen wir ins Spiel: radio x sendet am Freitag, 13. Februar, zum Thema «Radio & KI» insgesamt sieben Stunden Sendungen von befreundeten internationalen Radiostationen, Musik, Live-Talk, Radio-Diskussionen mit Hörerbeteiligung (Studio-Call-In: unter +49 69 29971-211) und einer eigens produzierten KI-Radiosendung . Durch das Programm führen die absolut analogen Sepp'l von Virusmusik und Ike The Mike a.y.l. vom Vanilleclub!

Das radio x Programm zum Weltradiotag 2026

11:00 | Radio & KI - radio x live zum Weltradiotag mit Sepp'l von Virusmusik und Ike The Mike a.y.l. vom Vanilleclub

Livediskussion mit Studiogästen und Hörerbeteiligung und Musik, Studiotelefon: +49 69 29971-211

Studiogast: Tobias Rüger

11:30 | The KI-tchen Sink, WRD, Brno (Tschechien)

12:10 | Radio-Diskussion mit Hörerbeteiligung

Livediskussion mit Studiogästen und Hörerbeteiligung und Musik, Studiotelefon: +49 69 29971-211

13:00 | Bokorai mit Peter Bokor, Lahmacun Radio, Budapest (Ungarn)

13:40 | Radio-Diskussion mit Hörerbeteiligung

Livediskussion mit Studiogästen und Hörerbeteiligung, Musik, Zusammenfassung der Diskussionen, Erkenntnisse und Trends, Studiotelefon: +49 69 29971-211

14:20 | Showdown of the 2 DJs from Dusk till Dawn

Ein KI-Radiohörspiel von Teppichman (Die Teppichdomäne)

15:00 | AcadmyX (radio x)

Viktoria Niederhöfer und die Radio AG des Frankfurter Gymnasiums am Riedberg präsentieren «Mensch + Maschine»

16:00 | Das Seminar (radio x)

Stefan Beck sitzt allein im Studio von radio x und wird eine Stunde lang über alles reden, was ihm in dieser Zeit zum Thema zum Thema Radio und KI durch den Kopf geht. Ohne Konzept, Notizen und Musik.

17:00 | VirusMusikRadio (radio x)

Rico Rachlitz widmet die heutige Ausgabe seiner Sendung «Stein-Kraut» ebenfalls dem Thema KI.

Weitere Infos zum Weltradiotag findet ihr auf unesco.org/en/days/world-radio

For our foreign listeners: radio x is available worldwide via Livestream at radiox.de/live

Verpasst? Kein Problem! Alle Sendungen stehen anschließend auf radio x+7 eine Woche lang zum Nachhören bereit.