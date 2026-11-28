Am 20. Dezember ist es wieder soweit: wir präsentieren zusammen mit VirusMusik, VirusMusikRadio und den Landungsbrücken die VirusMusikRadio Show 2026!
Nachtasyl für Quertreiber gewähren wir live in den Landungsbrücken auf dem Milchsackgelände im Gutleut, wo auf zwei Bühnen und bei freiem Eintritt die finale Jahresshow von VirusMusikRadio steigt. Sieben Bands und Solo-Acts könnt Ihr von 19:00 bis Mitternacht live vor Ort oder per Livestream auf radio x genießen. Das Line-Up in diesem Jahr:
- MILK – fresher Funkrock
- CRAMBONES – Trash Rock’n’Roll Duo
- CURT – Noise Rock
- QUICO – Organic House, Tech House
- LAVENDERS – all-female Rock
- RICKY COLEMAN – Soul, R&B, Afrobeats
- TERBINAFIN – Grunge, Punk
Aktuelle Infos findet Ihr auf virusmusik.de
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