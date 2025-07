Sonntag, 10. August 2025, 15 - 22 Uhr

Live von der Weseler Werft, F-Ostend

ZUSAMMEN.WACHSEN – unter diesem Motto geht die Sommerwerft 2025 auf eine 17-tägige Reise durch Kunst, Kollektivität und Natur. Inspiriert vom unsichtbaren Netzwerk der Bäume und dem Miteinander im Wald, fragt das Festival: Wie können wir als Gesellschaft nachhaltig, solidarisch und kreativ wachsen? Zum Abschluss feiern wir das große Finale mit einem musikalischen Line-up, das Vielfalt, Energie und Tiefe vereint. radio x überträgt live in voller Länge – vom Mainufer direkt in eure Wohnzimmer, Parks und Kopfhörer.

radio x begleitet den Abend live vom Festivalgelände mit Musik, Moderation, Atmosphäre und Interviews.

Jetzt vormerken, weitersagen und einschalten – Sommerwerft-Finale 2025 live auf radio x!

Das Sommerwerft-Finale im Überblick

15:00 Start der Liveübertragung mit Interviews

16:00 Frank’s White Canvas | Art-Rock mit kunstvoller Ästhetik

Frank’s White Canvas ist ein Frauenduo aus Chile, das mit der Absicht geboren wurde, Musik zu machen, die eine rohe und direkte Botschaft an die Öffentlichkeit bringt.

Die Vergangenheit hinterlässt Narben, aber eine „weiße Leinwand“ wird immer verfügbar sein, ein Raum, in dem man seine Geschichte neu schreiben und einen neuen Weg einschlagen kann.

Bild: Veranstalter / Frank’s White Canvas

17:40 THE OH OH OHS | Live-Technoset

Ein abgefahrenes, vielseitiges und vielhändiges Duo-Technoset: Analog gespielte, kratzende Synthies, pumpende Beats und epische Melodien. Ein Elektro-Spektakel mit Live-Drums, das bereits auf den Bühnen des Fusion Festivals oder dem Trebur Open Air und diversen anderen Locations für ordentlich Bewegung im Publikum sorgte.

Bild: vierdreieins

19:15 Baro Drom Orkestar | Hypnotische Tänze, uralte Klänge, feurige Rhythmen.

Mit mehr als 400 Konzerten in ganz Europa, darunter Festivals, Theater und Clubs, drei Alben und zahlreichen Kooperationen ist Baro Drom eine der schönsten Realitäten der Weltmusikszene. Das Quartett, das aus der Leidenschaft für die feurigen Rhythmen Osteuropas und die Melodien des Mittelmeers entstanden ist, hat im Laufe der Jahre eine ganz eigene Sprache entwickelt.

Bild: Veranstalter / Baro Drom Orkestar

20:50 Embryo | Jazzrock- und Weltmusik-Band.

Embryo ist ein einzigartiges internationales Musikkollektiv aus München, welches Kraut Rock Jazz, freie Improvisation, inner und außereuropäische Rhythmen und Klänge verbindet wie kein Zweites. Embryo existiert seit 1969, übergreift Generationen, Genres und Grenzen. Marja Burchard, Tochter des Gründers Christian Burchard, übernahm 2015 die Band, in welcher sie aufwuchs. Seitdem lebt Embryo mit ihr weiter.

Bild: Andre Habermann

Weitere Infos zu den Künstler*innen findet ihr auf VirusMusik.de