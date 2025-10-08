x-fade ist seit den frühen Tagen von radio x fester Bestandteil des Programms und bietet Nacht für Nacht eine Bühne für elektronische und clubkulturelle Vielfalt. Von Minimal und House über Techno und Breakbeat bis hin zu HipHop und experimentellen Sounds reicht die Spannbreite. Jede Nacht von 23:00 bis 02:00 Uhr übernehmen wechselnde DJs, Residents und Gäste aus Frankfurt, dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus die Kontrolle über den Äther - mit fließenden Mixen und spontanen musikalischen Reisen.

So ist über die Jahre ein buntes Mosaik aus Szenen, Kollektiven und Einzelkünstler*innen entstanden, die alle ihren ganz eigenen Sound mitbringen. x-fade ist damit auch ein Schaufenster der lokalen Club- und DJ-Kultur – direkt und ungeschliffen.

Hier stellen wir euch die neuesten Gesichter und Formate innerhalb von x-fade vor – DJs, die Teil der langen Tradition der radio x DJ Nacht sind und das Programm mit ihren eigenen Ideen bereichern.

x-fade - die DJ-Nacht | nächtlich von 23 - 2 Uhr auf radio x

HausMaus mit Elaine | The_Launderettes | NANCY | Plattenbar