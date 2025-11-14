Bild: radio x

Uns Winnie Becker vom Gallusfenster wurde von OB Mike Josef mit der Bürgermedaille für außerordentliche ehrenamtliche Leistungen geehrt. In seiner Laudiatio würdigt er Winfried für seinen jahrzehntelangen Einsatz für den Zusammenhalt im Stadtteil – als Vorsitzender des Regionalrats, Leiter des Gallus-Theaters und Stimme bei radio x, „stets mit dem Ziel, Menschen miteinander zu verbinden und die Region menschlicher, kulturell reicher und zukunftsfähiger zu gestalten“.

Wir freuen uns sehr für Dich, lieber Winnie, und auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt: "Hallo, hier spricht das Gallus!"

