Mittwoch, 26. November 2025, 18 - 20 Uhr
Die Radio-Runde Neues Frankfurt ist eine Reihe von in historischem Rundfunkformat produzierten Sendungen. Dafür werden Texte und Musik von Persönlichkeiten der 1920er-Jahre – also der Pionierzeit des Mediums – verwendet. Am 26. November senden wir die neunte Ausgabe live aus dem Museum für Angewandte Kunst mit André Haedicke als Ansager, Alexandra Bentz als Neue Frau, Tobias Rüger als Saxofonist, Stanislav Rosenberg als Pianist, Harald Ochs als Sendetechniker.
Musik von Clara Schumann, Germaine Tailleferre und Amy Beach (Stanislav Rosenberg, Klavier; Tobias Rüger, Saxofon)
Davor ab 18:00 Uhr Ausschnitte der bisherigen Radio-Runden (2019–2024) sowie ab 18:30 Uhr Tobias Rüger im Gespräch mit Grit Weber, Kuratorin der Ausstellung 'Yes, we care. Das Neue Frankfurt und die Frage nach dem Gemeinwohl‘, die derzeit im Museum Angewandte Kunst gezeigt wird.
Alexandra Bentz (Bild: Tobias Rüger)