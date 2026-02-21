Samstag, 21. März 2026 von 12 - 18 Uhr

radio x lädt am Samstag, den 21. März 2026 von 12 bis 18 Uhr, alle Radio-Interessierten, Hörer*innen und Fans - ob groß oder klein - zum Tag der offenen Tür in seine Räume und Sendestudios nach Bockenheim in die Kurfürstenstraße 18 ein.

An diesem Tag können alle, die Radio nicht nur hören, sondern auch sehen möchten, bei radio x hinter die Studiotüren blicken und den laufenden Sendebetrieb live miterleben. Wer schon immer einmal das Gesicht zur Radiostimme kennenlernen wollte: Beim Tag der offenen Tür ist die Gelegenheit dazu! Viele der radio x Redaktionen werden anwesend sein und in etwa 20-minütigen Wechsel den Besucher- und Hörer*innen eine Kurzfassung Ihrer Sendung vorstellen. Techniker und Sendungsmacher*innen erklären gerne die Studiotechnik und für den einen oder die andere Besucherin wird es die die Möglichkeit geben, sich selbst einmal hinters Mikro zu setzten, die Regler zu bedienen oder in einem kleinen Interview ein paar Fragen zu beantworten. Bei Kaffee und Kuchen können die Gespräche gerne fortgesetzt und der weitere (Wissens-)Durst gestillt werden. Weitere Highlights des Tages werden zwei Live Acts sein:

Denise Frey macht elektroakustische Ambient-Musik – ruhig, vielschichtig und atmosphärisch. Mit Saxophon, MPC, Effektgeräten und feinem Gespür formt sie in ihren Konzerten Klanglandschaften, die einladen zum Loslassen, Lauschen, Entspannen. Ihre Musik entsteht live – improvisiert, organisch, unmittelbar.

Dascha Reimt ist seit 2015 in der Battle- und Freestyle-Scene unterwegs und brachte 2020 ihr erstes Album "Was gerade wichtig ist” heraus. Sie ist auch Veranstalterin z.B. “1624 Bap Beatz Hip Hop und Soul Open Mic” in verschiedenen Städten und gibt Rap- und Poetry Slam-Workshops. Sie wird einige ihrer Tracks bei uns im Studio performen.

Wer darüber nachdenkt, selbst einmal mit einem Thema oder seiner Musik auf Sendung zu gehen, ist beim Tag der offenen Tür ebenfalls herzlich willkommen. Wir beantworten gerne alle Fragen und erläutern die Möglichkeiten.