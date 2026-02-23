Dienstags, 10. Februar - 10. März, 16 - 17 Uhr

Gallusfenster

Am 15. März 2026 finden in Frankfurt die Kommunalwahlen statt. Auch diesmal lädt Winfried Becker im Vorfeld einige Kandidat*innen dazu ein, sich den Wähler*innen im Rahmen der Sendung „Gallusfenster“ vorzustellen. Sie alle engagieren sich im Gallus oder haben einen Bezug zum Stadtteil.

10.2. Sara Steinhardt | CDU

17.2. Philipp Winghart | Volt

24.2. Daniela Mehler-Würzbach | Die Linke

3.3. Kolja Müller | SPD

10.3. Manuel Denkwitz | Die Grünen

Alle Interviews in Kürze hier zum Nachhören.