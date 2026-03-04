Auf dem Treffen der Anbietergemeinschaft aller radio x Sendungen am 3. März 2026 wurde die neue Programmkommission von radio x für 2026/2027 gewählt:

Kirstin von der Heydt, Leon Manavi, Roberto Mayer, sowie Andreas Gerlach (1. Stellvertreter), Rocco Wöll (2. Stellvertreter).

Die Programmkommission koordiniert die Sendezeiten der Teilnehmer entsprechend der Programmgrundsätze (Meinungsvielfalt, lokaler Bezug, etc.). Sie achtet auf Kontinuität und Qualität im Programm und fördert insbesondere die Entwicklung neuer Hörformen. Gewählt wird die Programmkommission durch die Anbietergemeinschaft. Die Programmkommission wird jeweils für die Dauer von einem Jahr gewählt.

Alles Wichtige über die Organisationsstruktur von radio x findet ihr unter Über radio x »