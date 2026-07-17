Sonntag, 9. August 2025, 15 - 22 Uhr

Live von der Weseler Werft, F-Ostend

THE OCEAN STARTS IN FRANKFURT – unter diesem Motto feiert die Sommerwerft 2026 ihr 25-jähriges Jubiläum. 17 Tage lang verwandelt sich das Mainufer in einen offenen Raum für Theater, Musik, Tanz, Performance und Begegnung. Inspiriert von der Verbindung zwischen Fluss und Ozean lädt das Festival dazu ein, Wasser als Lebensader, Kulturgut und gemeinsame Verantwortung neu zu entdecken. Zum Abschluss feiern wir das große Finale mit einem vielfältigen musikalischen Line-up voller Energie, Vielfalt und Gemeinschaftssinn.

radio x begleitet den Abend live vom Festivalgelände mit Musik, Moderation und Interviews. Jetzt vormerken, weitersagen und einschalten!

Das Sommerwerft-Finale im Überblick

15:00 Start der Liveübertragung mit Interviews

16:00 – 16.50 Uhr | Cris Cosmo, Conscious Pop

Den Künstlernamen „Cosmo“ erhielt Cris in Südamerika, als er mit Straßenmusik um die Welt zog. Cris‘ größte Leidenschaft ist die Bühne. Seine Mission: Inspiration, Motivation und Interaktion für die Menschen da draußen. Mit spontanen Freestyles schreibt Cris live neue Songs auf der Bühne und bricht Eis in Sekunden. Seine tighte, gewachsene Band tanzt mit ihm und dem Publikum und ballert dazu einen Wall of Groove und Sound von der Bühne. Bild: Daniel Wetzel

17.40 – 18.30 Uhr | RAMATOU ORCHESTRA, Jazz Funk Afro und Fusion

Gefiederfarbenfrohe Paradiesvögel zwitschern klangvoll durch den Wald. Das Ramatou-Orchestra (Papageienorchester) ist ein Jazz-Oktett mit frischem, experimentellem und ganz eigenem Klang. Von semi-akustischem Jazz mit folkloristischen, afrikanischen Anleihen, über Neo-Soul und Fusion bis zu Rock, Electro und Ambient-Elementen versammelt die achtköpfige Vogelschule alle greifbaren Einflüsse in ausdrucksstarken Melodien und stimmungsvollen Klangflächen voller spielfreudiger Improvisation und ausgeklügeltem Arrangement mit Augenzwinkern. Bild: Ramatou-Orchestra

19.15 – 20.05 Uhr | Cool Aid, Indie, Pop

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 geben sich Cool Aid reichlich Mühe, in keine musikalische Schublade zu passen. Indiepop, R&B, Disco-Funk oder doch eher Synthpop? Von allem ein bisschen – aber doch unvergleichlich. Ihre Soundästhetik nennen sie dabei „Newtro“ – eine innovative Fusion, die sowohl moderne als auch Vintage-Elemente vereint. Mit Singles wie „You Fall in Love Too Easily“ und „Guitar for Robots“ konnte Cool Aid bereits international Erfolge erzielen und Newtro auf zahlreichen Bühnen im In- und Ausland präsentieren. Mit ihrem Debütalbum „Fragments“ läutet die Band Cool Aid eine neue Ära ihres Schaffens ein. Bild: Janis Wetzel

20:50 – 21:50 Uhr Embryo, Jazzrock- und Weltmusik-Band

Embryo ist ein einzigartiges internationales Musikkollektiv aus München, welches Kraut Rock Jazz, freie Improvisation, inner und außereuropäische Rhythmen und Klänge verbindet wie kein Zweites. Embryo existiert seit 1969, übergreift Generationen, Genres und Grenzen. Marja Burchard, Tochter des Gründers Christian Burchard, übernahm 2015 die Band, in welcher sie aufwuchs. Seitdem lebt Embryo mit ihr weiter. Bild: Embryo

Weitere Infos zu den Künstler*innen und dem restlichen Sommerwerft-Musikprogramm findet ihr auf VirusMusik.de