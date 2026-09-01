Wie ihr eventuell schon festgestellt habt, ist radio x seit dem 1. September 2026 nicht mehr über DAB+ zu empfangen. Da die Medienanstalt Hessen Ende 2025 angekündigt hatte, für die sieben nichtkommerziellen Lokalradios künftig nur noch zwei Verbreitungswege zu fördern, mussten wir uns entscheiden. Wir haben dazu Anfang des Jahres eine Hörer*innenumfrage durchgeführt und die radio x-Sendungsmacher*innen einige Wochen später auf dem jährlichen Anbietertreffen darüber abstimmen lassen: Die Entscheidung, UKW zu behalten und den Livestream weiter auszubauen, fiel mit klarer Mehrheit.



Warum UKW und Livestream?



UKW ist unser Hauptempfangsweg: Der Großteil unserer Hörerschaft empfängt radio x nach wie vor ganz klassisch über UKW. Ob im Auto, in der Küche oder in der Werkstatt – UKW-Radios stehen überall und funktionieren einfach. Wir wollen niemanden ausschließen, nur weil kein neues Digitalradio im Haus ist. Zudem ist UKW absolut zuverlässig, verbraucht kaum Energie und funktioniert zuverlässig in Krisenzeiten wie etwa bei Stromausfällen.

Digital hören heißt in der Regel streamen: Das hat unsere Hörer*innenumfrage auch bestätigt: Die allermeisten von euch, die uns digital hören, nutzen dafür unser Livestreaming am Rechner, auf dem Smartphone oder über Smart Speaker.



Mehr zum Empfang von radio x unter www.radiox.de/hoeren.



Solltet ihr Probleme mit dem Empfang oder Fragen dazu haben, helfen wir gerne weiter. Schreibt uns einfach eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!