Sonntag, 26. April 2026, 14-15 Uhr

Lesung und Musik im Radio

radio x nimmt die Hörer*innen mit auf eine besondere literarische Reise: Verschiedene Sendungsmacher*innen wie Tomas Fey, Annegret Freitag, Cornelia Heier, Eick Hoemann, Thomas Knecht, Verena Kuni, Jens Maurer, Jörg Ritter, Dagmar Stenzel oder Nadine Zeidler lesen kurze Ausschnitte aus “Gott und die Welt. Aufzeichnungen aus der Wiesenau” von Marie Luise Kaschnitz. Zwischen den Passagen verbinden Musik- und Soundcollagen die Texte zu einem vielstimmigen, lebendigen Hörerlebnis. So wird Literatur hörbar – auf eine Art, die nur radio x möglich macht.

Die Sendung ist Teil des Lesefestivals “Frankfurt liest ein Buch 2026”, das zwischen dem 20. April und 3. Mai über 100 Veranstaltungen rund um Kaschnitz’ autofiktionale Prosa präsentiert. Die Themen variieren von Wohnungsnot und Häuserkampf über die Frankfurter Literaturszene Nachkriegsdeutschlands, in der Marie Luise Kaschnitz prägend gewirkt hat, bis hin zu persönlichen Erinnerungen von Zeitzeug*innen. Die Bandbreite an Veranstalter:innen, Spielorten, Mitwirkenden und Formaten ist auch im 17. Jahr des Festivals wieder sehr groß. Die Angebote reichen von der Buchvorstellung im Seniorentreff bis zur Rezeption von Briefen an Siegfried Unseld aus dem Literaturarchiv der Universität, von der Gartenlesung am Günthersburgpark bis zum Kaschnitz-Abend in den Kammerspielen des Schauspiel Frankfurt. Das Programm ist inklusiv, generationenübergreifend und bietet viel Raum, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das komplette Programm sowie weitere Infos zum Festival findet ihr auf frankfurt-liest-ein-buch.de