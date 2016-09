Lauf für mehr Zeit

Sonntag, 11.09.2016 von 15-18 Uhr

Liveübertragung vom Opernplatz auf radio x

An diesem Sonntag von 15 bis 18 Uhr sendet radioSUB live vom „Lauf für mehr Zeit“, die Benefiz-Aktion der Frankfurter Aids-Hilfe.

Mehr als 4.000 Teilnehmer laufen für einen guten Zweck – sie sammeln Geld für die Aids-Hilfe Frankfurt.

Und radioSUB ist live dabei – wir berichten vom Opernplatz in Frankfurt, fangen die Stimmung ein vom Startschuss bis zum Zieleinlauf. Außerdem gibt es eine Liveschaltung direkt auf die Strecke – ein radioSUB-Redakteur läuft mit.

Also – wer es nicht in die Innenstadt an den Opernplatz schafft – auf radio x kann man live dabei sein beim „Lauf für mehr Zeit“ in der Sondersendung von radioSUB von 15 bis 18 Uhr.

radioSUB sendet jeden Montag von 20-22 Uhr auf radio x

radiosub.de