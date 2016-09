Dienstag, 15. November von 18-20 Uhr

Radio Fanomania - die 1000. Sendung

Als Fanomania 1997 erstmalig bei radio x auf Sendung ging, konnte noch niemand ahnen, das es 1000 Sendungen und mehr werden sollten. Aufstiege, Abstiege, Europapokal-Fanomania war und ist immer dabei. Fanclubs, Eintracht Abteilungen, Spieler, Trainer, Fan Ikonen, Kiebitze alles hat bei Fanomania seinen Platz. Fanomania gehörte zu den Pionieren in der Radio Landschaft die live von ihrem Lieblingsverein Eintracht Frankfurt berichteten. FanOmania ist keine Mainstream Berichterstattung die täglich ausgestrahlt wird, nein Fanomania ist mit Ecken und Kanten, typisch hessisch, unzensiert und vor allem unabhängig.

Was die Fanszene bewegt, bewegt auch uns, denn wir sind ein Teil dieser Fanszene, das ist das Credo von Fanomania. Peter Henning, Thomas Paul und Wolfram Gräf sind von der ersten Stunde an dabei. Jens Romeiser, Jens Henrich, Mathias Herrmann, Nadine Merten und Mathias Flasnöcker gehören zum aktuellen Team und führen gekonnt durch die Sendungen. Auch in Zukunft schallt aus dem Radio durch die ganze Republik: “Radio FanOmania-von Fans-für Fans-von Eintracht Frankfurt“

→ Radio Fanomania sendet jeden Dienstag von 19-20 Uhr auf radio x

→ www.radiofanomania.de