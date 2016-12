01. Dezember 2016 von 18-20 Uhr

radioSUB Sondersendung

Live aus der Paulskirche zum Welt-Aids-Tag

Seit 1994 gibt es in der Frankfurter Paulskirche die Gedenkveranstaltung zum Welt-Aids-Tag. Es ist die größte deutschsprachige Veranstaltung dieser Art.



In diesem Jahr steht der Abend in der Paulskirche unter dem Motto „Haltung“. Es soll ein Zeichen gesetzt werden als Antwort auf den aufkommenden Rechtspopulismus. radioSUB überträgt in einer Sondersendung heute die Veranstaltung aus der Paulskirche von 18 bis 20 Uhr.



Infos zum Programm in der Paulskirche:

www.frankfurt-aidshilfe.de

Parallel dazu gibt es auch eine Videoübertragung via Periscope:

https://twitter.com/WeltAidsTagFFM

radioSub sendet jeden Montag von 20-22 Uhr auf radio x.