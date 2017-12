radio x Sendungswichteln Gala

Donnerstag, 21.12.2017 von 07 - 09 Uhr live auf radio x

Am Donnerstag, den 21.12. ist es endlich soweit:

die große radio x-Sendungswichtel-Gala geht über die Bühne, nur echt von 7 bis 9 Uhr in Studio 1 in der Kurfürstenstraße! Als Gastgeber konnten bisher Conny, Mischa und Alex C. gewonnen werden, wobei aufgrund der Glamourösität dieses Ereignisses die Anzahl an Moderatoren, Stargästen und Rote-Teppich-Ludern nach oben offen ist.

Sendungswichteln? Was ist das nochmal?

radio x nutzt sein kreatives Potenzial und würfelt den Sendungsablauf ein wenig durcheinander: Im November wurden alle Sendungsmacher*innen dazu eingeladen, am vorweihnachtlichen „Wichteln“ teilzunehmen. „Gewichtelt“ werden allerdings nicht Lebkuchen oder Geschenke sondern die eigene Radiosendung im Sendungstausch.

Wie genau läuft das jetzt ab?

In Zeiten von Fake-News und dem Sat.1-Frühstücksfernsehen ist uns ein transparentes, offenes und vollkommen fälschungssicheres Wichtelverfahren wichtig. Zudem steht bei mir eine große Bingo-Trommel herum, die ich mal benutzen möchte. So wird jeder teilnehmenden Sendung eine Nummer zugeordnet, die in eine repräsentative und protzige Lostrommel geschmissen wird (siehe Bild im Anhang). Unser*e noch zu bestimmende*r Ziehungsbevollmächtigte*r / Losfee / Jogi Löw dreht die Trommel und zieht nacheinander zwei Kugeln. Diese müssen dann binnen der nächsten drei Monate eine Sendung miteinander tauschen.

Wer nimmt mit welcher Startnummer teil?

Folgende Redaktionen haben gemeldet:

a) 2 Stunden-Sendungen

1. Adventures in Sound (Red. Weltbeat) / jeden 4. Mittwoch im Monat, 19-21 Uhr

2. Globalwize (Red. Weltbeat) / jeden 2. Mittwoch im Monat, 19-21 Uhr

3. Collectionism - Recycled Music / jeden 3. Sonntag im Monat, 21-23 Uhr

4. RadioSUB / jeden Montag 20-22 Uhr

5. scrambled x / jeden Wochentag (theoretisch), 7-9 Uhr

b) 60 Minuten-Sendungen

6. ABS Magazin / jeden Mittwoch, 16-17 Uhr

7. Bühnenreif / jeden 4. Sonntag im Monat, 14-15 Uhr

8. Gallusfenster / jeden Dienstag, 16-17 Uhr

9. Märchenoase / jeden 3. Montag im Monat, 12-13 Uhr

10. Off we go! / jeden 4. Dienstag im Monat, 20-21 Uhr

11. SISU Radio (finnisch) / jeden Sonntag, 11-12 Uhr

12. VirusMusikRadio / täglich, 17-18 Uhr

13. x wie raus / täglich, 18-19 Uhr

14. Xinemascope / jeden Donnerstag, 19-20 Uhr

Wie ihr seht haben 14 Redaktionen gemeldet, so dass sich eigentlich problemlos sieben Pärchen losen lassen. Da wir jedoch bei der FIF… öhm UEF… ach radio x sind, gibt es paar Sonderfälle zu beachten, die das Prozedere ein bisserl komplexer machen:

Zum einen nimmt die Redaktion von Weltbeat mit zwei ihrer Unterredaktionen (Adventures in Sound & Globalwize) teil. Diese tauschen auf ihren Wunsch nur mit anderen 2-Stunden-Sendungen. Die Kugeln 1, bzw. 2 sind also gesetzt und werden den Kugeln 3, 4 oder 5 zugelost.

Dadurch ergibt sich, dass eine 2 Stunden-Redaktion übrig bleibt und eine 60-Minuten-Sendung zugelost bekommt. Wie dieses Pärchen ihren Tausch organisiert, sprich, ob die 60-Minuten-Sendung dann zwei Stunden ran darf oder die 2-Stunden Sendung zwei 60 Minuten-Sendungen gestaltet oder nur eine, bleibt den gewichtelten Redaktionen in direkter Absprache untereinander überlassen.

Der Rest wird frei zugelost.

„Ihr seid doch alle Korrupt und schiebt Euch Eure Lieblingssendungen zu!“

Um diesen Vorwurf gleich zu entkräften, wird die Auslosung nicht nur LIVE im Radio übertragen, sondern auch LIVE in Bild und Ton auf unserer Facebook-Seite. Dann kann auch der RT-Stammzuschauer sehen, dass nicht geschummelt wird.

Während der Sendung versuchen wir natürlich auch O-Töne der Redaktionen einzufangen und mit einem Experten-Panel die Lage zu analysieren. Alles in allem wird das also ein Heidenspaß und ein toller Jahresabschluss im radio x-Jubiläumsjahr! Macht viel Werbung für das Wichteln, damit es auch außerhalb unseres kleinen Mikrokosmos ein voller Erfolg und tolle Werbung für radio x wird!

