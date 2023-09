Gallusfenster zur hessischen Landtagswahl 2023

Am 8. Oktober findet in Hessen die Landtagswahl statt. Im Vorfeld der Wahl lädt Winfried Becker fünf Kandidaten verschiedener Parteien für den Wahlkreis 36 Gallus in seine wöchentliche Sendung Gallusfenster ein und gibt seinen Hörer*innen Gelegenheit, diese besser kennenzulernen.

Alle Sendungen werden am darauffolgenden Mittwoch von 9-10 Uhr wiederholt und sind ab dem Sendetermin sieben Tage unter radio x +7 abrufbar.

Nach dem 3. Oktober sind alle fünf Sendungen parallel bis zum Wahlsonntag am 8. Oktober abrufbar, so dass die Wähler*innen Kandidierende und Programm vergleichen können.

Zu Gast sind jeweils ab 16 Uhr: