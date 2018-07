24. – 26. August 2018

Sachsenhäuser Mainufer, Tiefkai am Holbeinsteg

drei Tage Open Air Radio am Fluss

mit radio x Infostand und Biergarten

Live-Radioübertragung auf radio x

Live-Fernsehübertragung auf www.mok-rm.de

Auch in diesem Jahr wieder ist radio x beim Frankfurter Museumsuferfest mit einer eigenen Bühne vertreten. Dort präsentiert die Frankfurter Musikinitiative VirusMusik vom 24. – 26. August 2018 angesagte Musiker*innen und Bands der Region. Das Programm wird täglich live auf radio x übertragen und vom Medienprojektzentrum Offener Kanal Rhein-Main für das Fernsehen aufgezeichnet.

Organisiert wird das Programm von VirusMusikRadio mit Unterstützung der Kulturwerkstatt Germaniastraße, dem Kulturamt der Stadt Frankfurt, der Frankfurter Musikmesse, dem Offenen Kanal Rhein Main, radio x ...und vielen freiwilligen Helfern*innen.

Wir freuen uns auf Euren Besuch

Freitag, 24. August 2018

14:00 Beginn der Live Radio-Übertragung auf radio x

15:00 – 15:45 dadefür – Hesse-Rock

16:00 – 16:45 The Morning Pints – Indie-Rock

17:00 – 17:45 Past Reflection – Nu-Metal, Rapcore

18:00 – 18:45 Hellwerk – Industrial Tech Hardrock, Metal-Sound

19:00 – 19:45 Watch Me Rise – Post-Punk-Emo

20:00 – 20:45 At The Farewell Party – Punk-Rock trifft auf Pop

21:00 – 21:45 Forgotten Chapter – Metalcore-Breakdown-Hardcore

22:00 – 22:45 Stagewar – Heavy Speed / Thrash Metal

23:00 – 23:50 Texas Cornflake Massacre – Modern Metal

00:00 Ende des Musikprogramms. Die Bar ist bis 1 Uhr geöffnet

Samstag, 25. August 2018

12:00 Beginn der Live-Radio-Übertragung auf radio x

13:00 – 13:45 Masterplan B – Alternativer Indie-Rock

14:00 – 14:30 orangeMind – SpiritFolkAlternativPsychedelicRock

14:45 – 15:15 Black Yard – AlternativPsychedelicStoner

15:30 – 16:30 Poetry Slam – moderiert und zusammengestellt von Jürgen Klumpe

16:45 – 17:15 Tongärtner – deutschsprachiger akustischer Alternative-Pop

17:30 – 18:00 Inhuman – Modern Rock

18:15 – 18:45 Frau Ruth – deutschsprachiger Indie-Pun

19:00 – 19:30 For X Her – Alternative Rock, Post-Hardcore, Grunge

19:45 – 20:30 The Black Me – IndieSpaceBlues

20:45 – 21:30 Club Erika – feinste Tanzmusik, feinster Pop

21:45 – 22:30 The Jukes – Alternativ-Rock

22:45 – 23:50 RAmi Hattab – deutschsprachiger Pop-Rock

00:00 Ende des Musikprogramms. Die Bar ist bis 1 Uhr geöffnet

26. August 2018

12:00 Beginn der Live-Radio-Übertragung auf radio x

12:30 – 13:15 Late Bloomers – Blues

13:30 – 14:15 FMW Speial – Jazz

14:30 – 15:00 Waggong jazz Trio – Jazz

15:15 – 15:45 Palm Grease – Hip-Hop, Jazzrock

16:00 – 16:45 Lightcap – Alternative Folk, Country

17:00 – 17:45 Mingus Ensemble – Jazz

18:00 – 18:45 cz@pot – Jazzquartett

19:00 – 19:45 Funksion – Jazz-Fusion

20:00 – 20:45 Mr. Magic - Grover Washington Tribute – Blues, Jazz, Soul

21:00 – 21:50 Leyla Trebbien & Band – Soul-Pop-Blues-Funk

22:00 Feuerwerk!

Aktuelle Infos zum Programm, den Musiker/innen und Bands unter www.virusmusik.de