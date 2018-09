Hast du Lust auf ein Praktikum bei radio x?

Kurzfristig ist unser Praktikumsplatz ab dem 15. Oktober 2018 noch frei. Ein Praktikum bei radio x dauert in der Regel 3 Monate und ist unentgeltlich, denn all unsere Sendungsmacher*innen arbeiten ebenfalls ehrenamtlich. Längere Praktika oder Praxissemester sind bei uns ebenfalls möglich, sofern sie im Rahmen eines Studiums vorgeschrieben sind.





Was erwartet dich?

Das Praktikum bei radio x ist im radio x Büro angesiedelt. Deine Aufgaben sind in erster Linie:

· Unterstützung des Büros bei allen Aufgaben, von allgemeinen Verwaltungsarbeiten bis zur Mitwirkung bei Organisation und Koordination von Sonderaktivitäten und Außenveranstaltungen (Tag der offenen Tür, Weltradiotag, etc.)

· Kommunikation mit den Sendungsmacher*innen, Kennenlernen der Redaktionen

· Einführung in die Basics unserer Studiotechnik

· Planung und Realisierung je einer eigenen Sendung im Monat im Rahmen des radio x „Hörerfensters“

· Bei entsprechender Eigeninitiative: Realisierung eines eigenen Projektes oder Mitwirkung in einer unserer Redaktionen (diese entscheiden eigenständig)



Wenn du interessiert bist, ruf uns an!

T. 069 - 299 712 22 (Mo, Do, Fr 10-17h / Di, Mi 12-19h)