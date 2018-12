VirusMusik, radio x und HoRsT präsentieren:

- behind the wheel -

Die VirusMusikRadioShow 2018

Am Samstag den 22. Dezember - Eintritt frei!

im HoRsT, Kleyerstraße 15 – 60326 Frankfurt Gallus

...und live auf radio x



Auf zwei Bühnen und bei freiem Eintritt spielen im Programm der finalen Jahres Show von VirusMusikRadio, sieben fantastische Bands. Der gesamte Abend wird ab 20 Uhr live auf radio x übertragen.

07 The Black Me – IndieSpaceBlues.

06 Finkbass – Progressive Pop, Pop.

05 Rivers – Riversrock.

04 Welthits auf Hessisch!

03 Suir – Cinematic Post-Ppunk.

02 LIGHTCAP – Folk, Singer & Songwriter.

01 Ensemble Entropie – Modern Jazz.

Einlass: 20.00 Uhr Beginn: 20.30 Uhr – Eintritt frei!

Die Veranstaltung wird unterstützt vom Kulturamt Frankfurt am Main und den Frankfurter Musikbunkervereinen.