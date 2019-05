Das Gallusfenster sendete auf radio x Interviews zur Europawahl mit Vertretern folgender vier Parteien:

CDU, Die Linke, SPD, Die Grünen

Damit Ihr Euch über die bevorstehende Europawahl am 26. Mai 2019 informieren könnt, stellen wir Euch hier die vier Sendungen in chronologischer Reihenfolge zum Nachhören bereit.

radio x wünscht seinen Hörerinnen und Hörern eine gute Europawahl.

Geht wählen!

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.