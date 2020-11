Vox Populi

Donnerstag, 5. November von 20-21 Uhr auf radio x

Im Jahr 2000 war Vox Populi erstmals bei radio x zu hören, jetzt feiert die Sendung ihr 20-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch! Die eigentlich geplante größere Sause bleibt aus bekannten Gründen aus, aber auf einen schönen, runden Radiogeburtstag könnt ihr euch freuen!

Vox Populi ist die monatliche Radiosendung von Carsten und Christoph, auch bekannt als jazztones. Die Ursprünge der Sendung liegen in der DJ-Nacht vor über 20 Jahren, als die beiden noch aktiv das Frankfurter Nachleben bewegt haben. Aus der sporadischen Präsenz in der - übrigens heute noch sehr empfehlenswerten - Radio X DJ-Nacht wurde die Idee zu einer Radiosendung geboren, in der Musiktitel abseits des Tanzbaren und auch abseits des Mainstreams eine Plattform finden; und dies stets unter einer besonderen thematischen Überschrift.

Allerdings ist auch hier der Begriff des Mainstreams relativ zu sehen, denn in der Regel finden Titel aus allen Musikgenres und aus aller Welt Eingang in die Playlist. Und so kann es vorkommen, dass z.B. zum Thema Liebeskummer ein japanischer Hit Einzug in die Sendung hält, der in Japan absoluter Mainstream ist, hierzulande jedoch eher unbekannt.

Und so darf man sich jedes Mal aufs Neue darauf freuen, dass man nicht genau weiß, welcher Stil, welches Thema, welches Musikgenre etc. zu hören sein wird. Aber sicher ist: interessant wird es immer.

Vox Populi sendet jeden 1. Donnerstag im Monat von 20 - 21 Uhr auf radio x.