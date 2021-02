Samstag, 13. Februar 2021 von 07 Uhr

bis Sonntag, 14. Februar, 01 Uhr

Der Weltradiotag geht in die zehnte Runde! Von der UNESCO 2011 ins Leben gerufen, soll er an die Bedeutung des Radios erinnern, denn ohne wären viele Menschen von dem Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit ausgeschlossen.

Gerade im Punkt Meinungsfreiheit spielen freie Medien eine große Rolle. Als erstes nichtkommerzielles Lokalradio in Deutschland strahlte das Freiburger „Radio Dreyeckland“ am 23. Juli 1988 eine lizenzierte und somit legale Sendung aus – ein Meilenstein in der Geschichte der deutschen Rundfunklandschaft. Es folgten viele weitere freie Radios, die ein gemeinsames Ziel hatten: In einer Mischung aus Information und Unterhaltung Bürger*innen eine Plattform zu geben, auf der sie ihre Meinung frei äußern und Inhalte, die sie beschäftigen, für andere zugänglich machen können. Die Beliebtheit freier Medien endet jedoch nicht an den Grenzen Deutschlands, vielmehr sind sie auf der ganzen Welt zu finden. Auf diese Vielfalt möchten wir auch bei radio x mit unserem Sonderprogramm zum Weltradiotag aufmerksam machen.

„New World, New Radio“ heißt das Motto des Weltradiotages in seinem 10jährigen Jubiläumsjahr und genau wie in den letzten Jahren, ist es auch dieses Mal wieder in drei Unterthemen aufgeteilt: „Evolution, Innovation, Connection“.

Evolution – Seit 110 Jahren begleitet das Radio die Menschen nun schon. In dieser Zeit hat sich in der Welt vieles verändert und gemeinsam mit diesen Veränderungen hat sich auch das Radio stetig weiterentwickelt.

Innovation – Angefangen als Transistorradio hat das Medium sich an neue Technologien und damit an unsere neuen Lebensumstände angepasst. Durch das Smartphone ist es auch heute noch für alle Menschen immer und überall zugänglich.

Connection – Durch seine hohe Reichweite versorgt es Menschen auf der ganzen Welt mit Informationen und ermöglicht damit eine gemeinsame Wissensbasis.

Seit 2014 schicken uns andere nichtkommerzielle, freie Radiostationen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten jeweils einstündige Sendungen zu. Daraus entsteht ein buntes, internationales Programm, mit dem wir das Medium Radio am 13. Februar gebührend feiern. Im Gegenzug wird unsere Sendung „Weltbeat – Globalwize“ in der Schweiz, Österreich, Griechenland, Georgien, Slowenien, Kanada und Irland zu hören sein.

Weitere allgemeine Infos zum Weltradiotag 2021 findet ihr auf https://en.unesco.org/commemorations/worldradioday

Die am Weltradiotag auf radio x teilnehmenden Stationen:

Die am Weltradiotag auf radio x teilnehmenden Stationen:

Free FM (Ulm, Deutschland)

free FM ist das freie Radio für Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Mit seiner Plattform bietet es engagierten Menschen ein Forum, um ihr Anliegen einem größeren Kreis von Zuhörer*innen bekannt zu machen. Ihr wollt Euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen, Ihr macht eine besondere Veranstaltung vielleicht auch zu einem besonderen Anlass, Ihr findet dieses Thema sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dann seid Ihr dort richtig.

In ihrer Sendung spricht Janine Berger, eine noch aktive Weltklasse-Turnerin aus Ulm, u. a. über ihre Olympiateilnahme 2012 in London.

Radio Dreyeckland (Freiburg, Deutschland)

Radio Dreyeckland ist das freie und nichtkommerzielle Radio im Südwesten. Es bietet grundsätzlich allen Interessierten die Möglichkeit, Radio zu machen. Zur Zeit gestalten etwa 150 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen das Programm. Das Radio bietet eine unvergleichbare Vielfalt: Über 50 Musiksendungen zu unterschiedlichsten Stilen und Sparten, 25 Sendungen in verschiedenen Sprachen, tagesaktuelle Programme zu Politik und (Sub-)Kultur, zahlreiche Schwerpunkte zu Umwelt, Bleiberecht, Gender, Literatur usw.

Ihre Sendung ist in Kooperation mit "Neue deutsche Medienmacher*innen e.V.“ entstanden:

Mehr als ein Viertel aller Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund, doch nur fünf Prozent der Journalist*innen kommen aus Einwandererfamilien. Und wie ist das heute in den Chefetagen? – fragt eine neue Studie von "Neue deutsche Medienmacher*innen e.V.“. Und wie sieht es mit den Geflüchteten Menschen als Berichterstatter*innen aus?

Die Sendung ist eine Produktion der Redaktion „In Anderen Sprachen“ (IAS) und der "InZeitung", der interkulturellen Zeitung der Stadt Freiburg. In Freiburg bilden ausländische Mitbürger aus 172 Staaten, Migrantenkinder und eingebürgerte Menschen 27% der Bevölkerung. Das Programm „In Anderen Sprachen“ im Radio Dreyeckland ( IAS) spiegelt die Vielfalt der Stadt wieder: 25 Sendungen in 17 verschiedenen Sprachen werden regelmäßig ausgestrahlt.

Radio FRO (Linz, Österreich)

Radio FRO ist ein freies Radio mit einer enormen Vielfalt an Formaten, Kulturen, Generationen und Sprachen. Als freier Umschlagplatz für Information, Musik, Radiokunst und Experiment im Äther, im Kabel und im World Wide Web stehen die Redaktions- und Studioräume von Radio FRO engagierten Menschen, Initiativen und Organisationen offen: Über 400 Radiomachende mit gesellschaftlichem, kulturellem und künstlerischem Engagement sorgen unter professioneller Anleitung und Betreuung mit selbst gestalteten und -produzierten Sendungen für die programmatische und inhaltliche Vielfalt von über 150 verschiedenen Sendungen auf Radio FRO.

Ihre Sendung besteht aus zwei Teilen:

Im ersten Teil ist ein Interview mit der Band „Petra und der Wolf“ zu hören:

Das Gespräch mit Petra und Aurora wurde im Spätsommer vor ihrem Konzert in Ottensheim aufgezeichnet. Die Rockband spricht mit Petra Moser über das aktuelle Album „Surface“ und natürlich die Situation in einer Pandemie als Musikerinnen.

Im zweiten Teil der Sendung stellt sich das Redaktionsteam des Infomagazins FROzine vor. Die Redakteur*innen erzählen von ihren Beweggründen, beim Freien Radio zu arbeiten und geben einen Ausblick über die kommenden Aktivitäten. Moderiert von Sigrid Ecker, kommen Astrid Dober, Sophia Dessl, Anna Fessler, Georg Steinfelder, Marina Wetzlmaier, Michael Diesenreither und Pamela Neuwirth zu Wort.

Beton7ArtRadio (Athen, Griechenland)

Beton7ArtRadio is a non-commercial radio. Their programme covers art and culture subjects while promoting contemporary creations. It features interviews, innovative thematic shows, musical programmes, live concerts and special tributes to outstanding figures from Greece and abroad.

On Beton7ArtRadio you can listen to programmes on experimental, contemporary and classical music, audio works and debates on issues around culture and the role of art today. The producers span the entire spectrum of contemporary art—visual art, architecture, theatre, music, dance, literature, cinema and design.

In their show producer Lucas Dimitrellos invited pianist, vocalist and songwriter Georgios Anamateros, alias Anamateur, for a highly subversive interview. Songs from Anamateur's released albums "One doubt arose in the mind of a noble vigilante", "To Pirulita with love", "A certainty blossomed in the heart of the Enlightened Tyrant-ess" and "Dedicated to Joanna A.P." are destined to be adored by the listener who seeks haunting love melodies blended with acute political satire. Lucas will also of course interrogate Anamateros about the highly heretic forthcoming 'Anti-Greece 2021 Project' — and not only will the jazz artist translate some Greek lyrics in English, but he will then sit to Beton 7's upright piano!

Freies Radio Freudenstadt (Freudenstadt, Deutschland)

Bei Freies Radio Freudenstadt wird das Radioprogramm schon seit 1995 von engagierten Bürgerinnen und Bürgern gemacht: Viele ehrenamtliche SendungsmacherInnen, von Jugendlichen bis SeniorInnen, bieten derzeit ein Radioprogramm, das abwechslungsreicher nicht sein kann.

Als nichtkommerzielles Lokalradio legen sie besonderen Wert auf Informationen aus der Region: Sie berichten auch über Menschen und deren Anliegen, die es nicht bis in die überregionalen Medien schaffen.

Ihr Musikmix ist so unterschiedlich wie die Sendungsmachenden – von Classic Rock bis Heavy Metal, Pop, Reggae und Elektro, von Volksmusik bis Jazz, Punk, Schlager und HipHop ist alles dabei! Die Musik selbst ist Gegenstand der Sendungen und nicht bloßes Füllmaterial: Sie wird nicht nur abgespielt, sondern auch besprochen. Interviews mit Live-Gästen und telefonische Interviews mit lokalen, nationalen und internationalen Gästen runden das Musikprogramm ab.

Ihre Sendung ist eine Ausgabe von „Franko-Fon avec Mika-L“:

In seiner Sendung "Franko-Fon avec Mika-L" lädt Michael Armbruster jeden Mittwoch dazu ein, die Welt der französischsprachigen Musik zu erkunden - aus allen Ländern, in denen Französisch gesprochen wird. Für den Weltradiotag und für die Fans von radio x hat er eine einstündige Sondersendung produziert.

Radio X (Basel, Schweiz)

Der Basler Jugend- und Kultursender Radio X sendet seit 1998 ein Programm der Vielfalt. Dieses wird von einem kleinen Kernteam und bis zu 200 freiwilligen Sendungsmacher*innen gestaltet, welche unter anderem Sendungen auf Arabisch, Portugiesisch oder Tamilisch produzieren. Auch musikalisch bewegt sich Radio X abseits des Mainstreams: Charts findest du hier nur selten, dafür entdeckst du immer wieder neue Musikperlen.

Zu ihrer Sendung:

Wie wichtig ist der Zusammenhalt einer Community, was hat die Krise mit den Artists gemacht und wie politisch ist das auflegen in Clubs? Unweigerlich politisch! - finden DJs Ka-Raba und Leila Moon. Die zwei Frauen aus Basel erzählen von ihrem letzten Jahr, ihrer Stadt und den Hoffnungen für die Zukunft. Dazu gibt es Songs von hiesigen Bands und Cloudrap Newcomerin Lila Martini erzählt von ihrem Kunstschulprojekt, in dem sie sich auf die Suche nach CH-Rapperinnen gemacht und diese interviewt hat.

Kunst, Kultur und Musik aus Basel, durchaus feministisch, gebündelt in eine Stunde Radio X.

Zusammengestellt von Claire Micallef, Noemie Keller und Mirco Kaempf.

Radio Blau (Leipzig, Deutschland)

Frei, unabhängig, nichtkommerziell: Seit 1995 ist Radio Blau in Leipzig zu hören.

Radio-Interessierte vom Kindergarten- bis ins Seniorenalter sind eingeladen, eigene Ideen umzusetzen, sich vor und hinter dem Mikrofon zu produzieren, sich ehrenamtlich einzubringen und herauszufinden, welche Talente in ihnen schlummern.

Unsere Radiomacher und -macherinnen bringen Erfahrungen aus verschiedensten Bildungswegen, Berufsfeldern, Kulturen und Sprachen ein. Entsprechend breit gefächert sind Musik und Moderationen. Magazin, Comedy, investigativer Journalismus, Feature, musikalische Formate oder eine thematische Stunde – alles ist möglich.

Besonderes Augenmerk gilt der lokalen Identität, dem eigenen Lebensumfeld. Dabei ist niemand an 90-Sekunden-Beiträge gebunden – und auch nicht an eine Sprache: Bei Radio Blau laufen bisher Sendungen auf Italienisch, Arabisch, Englisch und Spanisch. Gerade die anderswo unterrepräsentierten Gruppen, also auch Menschen mit Behinderungen oder non-binären Geschlechtsidentitäten nutzen bei Radio Blau ihre eigenen Stimmen – und können so ihren Themen und Anliegen Gehör verschaffen.

Ihrer Sendung wurde produziert von der Redaktion "Proviant für Verstimmte".

Sie beschäftigt sich mit Texten und Liedern zum Dazwischen – zwischen Schlafen und Träumen, zwischen Innen und Außen, zwischen Hier und der Ferne.

coloRadio (Dresden, Deutschland)

coloRadio ist das Freie Radio in Dresden. Bei uns gestalten über 100 Radiomacherinnen und Radiomacher Tag für Tag ehrenamtlich ein lokales und werbefreies Programm. Jede*r kann hier ihre*seine Stimme zu Gehör bringen.

Den Beitrag zum Weltradiotag steuert in diesem Jahr unsere Kinder- und Jugendredaktion "Junges Radio" bei.

Anlässlich des Weltkindertags am 20. November 2020 haben das Büro der Kinder-und Jugendbeauftragten der Landeshauptstadt Dresden und das „Junge Radio" von coloRadio das Projekt „Die Goldene Kassette der Kinderrechte" durchgeführt.

Mehr als 20 Kinder und Jugendliche haben in dieser Sendung zur Goldenen Kassette Beiträge über Mitbestimmung, Privatsphäre, Kinderrechte in Corona-Zeiten u.v.m. produziert.

Und das ganze richtig schön analog: Mit Walkman und Kassette.

CJLO 1690AM (Montreal, Kanada)

In this broadcast from CJLO 1690AM in Montreal, Quebec, Canada, join the station's production assistant Arturo as he walks you through the city's vibrant underground music, highlighting the best alternative, hip hop, and experimental acts Montreal has to offer, including performances recorded live in the CJLO studios!