Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl in Deutschland statt. Vom 27. August bis 21. September lädt Winfried Becker wieder im Vorfeld des Urnengangs einige Kandidat*innen dazu ein, sich den Wähler*innen im Rahmen der Sendung „Gallusfenster“ vorzustellen. Sie alle sind wählbar im Frankfurter Stadtteil Gallus.

Die Interviews laufen noch bis zum 21. September immer dienstags von 16 - 17 Uhr im Gallusfenster.

Zu Gast sind bzw. waren:

Frank Michael Maiwald (FDP) am 24. August

Armand Zorn (SPD) am 7. September

Janine Natalie Wißler (Die Linke) am 14. September

Saskia Deborah Düring (Bündnis 90 / Die Grünen) am 21. September

Alle Interviews zum Nachhören findet Ihr in chronologischer Reihenfolge in Kürze auch an dieser Stelle.

Geht wählen!