Sie gehen ins Fußballstadion, Kino, gewinnen Marathonläufe und fahren Fahrrad. Na und? Das Staunen setzt erst ein, wenn man erfährt, dass es sich um die Freizeitaktivitäten blinder Menschen handelt.

Seit 1964 findet am 15. Oktober der internationale Tag des weißen Stocks statt. An diesem Tag fordern die blinden und sehbehinderten Menschen in Deutschland zu mehr Rücksicht auf. Was hat sich seitdem getan?

In der Sondersendung am Freitag, 15. Oktober von 15-17 Uhr ist Karl Matthias Schäfer zu Gast bei Peter Kaiser. Schäfer ist im Landesvorstand des Blinden- und Sehbehindertenbundes Hessen und Betriebsleiter im Dialogmuseum Frankfurt. In diesem Museum werden kleine Besuchergruppen von blinden oder sehbehinderten Expert*innen durch einen lichtlosen Parcours mit wechselnden Themenräumen geführt.

Gegen Ende der Sendung gibt es „Die im Dunkeln siezt man nicht“ von Peter Kaiser zu hören. Menschen konnten eine völlig abgedunkelte Bar besuchen. Die Erfahrungen der Besucher zwischen Unsicherheit, Angst und großem Erfahrungsgewinn wurden in diesem Kurzfeature in O-Tönen eingefangen.



© Laura Brichta