Sonntag, 13. Februar 2021 von 09 - 23 Uhr



Der 13. Februar ist auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Datum. 2011 von den Mitgliedstaaten der UNESCO ausgerufen, feiert der “World Radio Day” das nach wie vor am weitesten verbreitete Medium weltweit. Radio gibt einer Vielfalt von Stimmen die Möglichkeit, sich zu äußern und gehört zu werden und stellt eine wichtige Plattform für den demokratischen Diskurs dar.

Seit 2014 kooperiert radio x an diesem Tag mit anderen nichtkommerziellen Sendern und strahlt ein buntes, internationales Sonderprogramm aus. Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr neben einigen deutschen auch wieder freie Radios aus der Schweiz, Österreich, Georgien, Slowenien, Kanada, Irland und Griechenland für eine Kooperation gewonnen zu haben. Wir strahlen deren jeweils einstündige Sendung aus, im Gegenzug senden sie die saasfee*-Spezialausgabe, die Jörg Ritter für den Weltradiotag produziert hat.

Da das Radio nicht nur zu den meistgenutzten, sondern auch zu den vertrauenswürdigsten Medien der Welt gehört, hat die UNESCO die Ausgabe 2022 des World Radio Day dem Thema „Radio und Vertrauen“ gewidmet.

Unabhängiger, kritischer Radiojournalismus ist der Schlüssel zum Vertrauen der Zuhörerschaft. Doch kann dieses loyale Publikumsengagement in wirtschaftliche Überlebensfähigkeit münden? Einige Beiträge unserer heutigen Sondersendung beschäftigen sich entsprechend mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Freien Radios.

Mit dabei sind in diesem Jahr:

Unabhängig, widerständig, einzigartig seit 1983.

Radio LoRa ist ein nicht-kommerzielles Lokalradio für den Großraum Zürich und das älteste Gemeinschaftsradio der Schweiz. Rund 300 engagierte Sendungsmacher_innen senden 24 Stunden am Tag aus unseren Studios im Kreis 4 – und das in 20 verschiedenen Sprachen! Das Programm von Radio LoRa ist so bunt und vielfältig wie die Meinungen, Kulturen und Musik der Menschen in Zürich – darum klingt im LoRa keine Stunde wie die andere.

Radio LoRa bringt Themen und spielt Musik, die in anderen Medien keinen Platz finden. Radio LoRa ist mehr als „nur“ ein Sender. Es ist Treffpunkt und Plattform für verschiedene politische Gruppen, Kunstkollektive und migrantische Communities. Mit seinem Programm und vielfältigen Projekten versteht sich Radio LoRa als aktiver Faktor des politischen und kulturellen Geschehens in Zürich.

Unser Beitrag zum Weltradiotag-Austausch: eine Sendung aus unserer Serie „Widerständige Frequenzen“ - Ein Streifzug durch die Anfänge von Radio LoRa.

Kurzbeschrieb: "Legal, illegal, scheissegal" Regula Fluri erzählt im Interview, wie das LoRa aus den Pirat:innensendern entstand, über die Sendetage aus dem AJZ und wie die ersten Stunden als konzessioniertes Radio aussahen."

Bei Freies Radio Freudenstadt wird das Radioprogramm schon seit 1995 von engagierten Bürgerinnen und Bürgern gemacht: Viele ehrenamtliche SendungsmacherInnen, von Jugendlichen bis SeniorInnen, bieten derzeit ein Radioprogramm, das abwechslungsreicher nicht sein kann. Als nichtkommerzielles Lokalradio legen sie besonderen Wert auf Informationen aus der Region: Sie berichten auch über Menschen und deren Anliegen, die es nicht bis in die überregionalen Medien schaffen.

Ihr Musikmix ist so unterschiedlich wie die Sendungsmachenden – von Classic Rock bis Heavy Metal, Pop, Reggae und Elektro, von Volksmusik bis Jazz, Punk, Schlager und HipHop ist alles dabei! Die Musik selbst ist Gegenstand der Sendungen und nicht bloßes Füllmaterial: Sie wird nicht nur abgespielt, sondern auch besprochen. Interviews mit Live-Gästen und telefonische Interviews mit lokalen, nationalen und internationalen Gästen runden das Musikprogramm ab.

Freies Radio Freudenstadt ist eines der kleinsten Freien Radios in Baden-Württemberg: Rund 30 ehrenamtliche Sendungsmachende beteiligen sich derzeit aktiv am Programm, individuell und in Gruppen. Fester Bestandteil ist seit Sendestart 1995 das Lokalmagazin "Vesperwelle", eine einstündige Sendung, die an den fünf Werktagen von unterschiedlichen Personen gestaltet wird.

Die Ausgabe für den Weltradiotag wurde in diesem Jahr von der FSJlerin Sammy produziert und befasst sich u.a. mit einem wichtigen Kulturgut in der Region: der Fasnet, anderenorts auch als Fasching oder Karneval bekannt, doch wird dieses Fest im Schwarzwald ganz anders begangen als z.B. im Rheinland.

Radio Rasa ist das kleinste UKW-Radio der Schweiz. Radio Rasa, das sind die Mitglieder des Vereins Radio Schaffhauser Alternative (RaSA), unsere Sendungsmacherinnen und Sendungsmacher, der Vorstand, die Praktikantinnen und Praktikanten, die Redakteurinnen und Redakteure, die Betriebskoordination und die Geschäftsleitung.

Gemeinsam stemmen wir einen Betrieb, der mehr ist als ein beliebiger Radiosender. Wir sind anerkannte Ausbildungsstätte, offene Meinungsplattform, interkultureller Treffpunkt und alternatives Kulturlabor. Wir haben ausgefallene Ideen und abgefahrene Methoden, diese umzusetzten.

Wir wollen verkrustete Hörgewohnheiten durchbrechen, um verschiedene Kulturen miteinander zu verschmelzen. Wir bieten einer aktiven und vielfältigen Hörerschaft die Möglichkeit, selber hinters Mikrophon zu treten. Und wir wollen das "Rasaland" zu einem besseren Ort machen.

Wir überleben durch Gebührengelder, Mitgliederbeiträge, die Organisation von Veranstaltungen und nicht zuletzt durch den Rückhalt unserer Freundinnen und Freunde. Radio Rasa, alles easy, bliebet eifach dra.

Radio FRO ist ein freies Radio mit einer enormen Vielfalt an Formaten, Kulturen, Generationen und Sprachen. Als freier Umschlagplatz für Information, Musik, Radiokunst und Experiment im Äther, im Kabel und im World Wide Web stehen die Redaktions- und Studioräume von Radio FRO engagierten Menschen, Initiativen und Organisationen offen: Über 400 Radiomachende mit gesellschaftlichem, kulturellem und künstlerischem Engagement sorgen unter professioneller Anleitung und Betreuung mit selbst gestalteten und -produzierten Sendungen für die programmatische und inhaltliche Vielfalt von über 150 verschiedenen Sendungen auf Radio FRO.

“Radio and Trust” am Weltradiotag

Wir berichten am Weltradiotag über uns selbst: Team und Sendungsmacher*innen berichten über Hintergründe bei Radio FRO und die Frequenzverlängerung um weitere 10 Jahre.

Über das Thema “Radio und Vertrauen” des diesjährigen Weltradiotags und über die Frequenzverlängerung des Freien Radios aus Linz für weitere 10 Jahre diskutieren: Dorota Trepzcyk (Programm-Koordinatorin bei Radio FRO), Anja Krohmer (Sendungs-Macherin Arcobaleno Radio), Claudia Taller (Sendungs-Macherin Literarische Matinée), Robert Pastl, Sendungs-Macher ann and pat Radio Show), Marina Wetzlmaier (PR-Verantwortliche bei Radio FRO und FROzine-Redakteurin), Georg Steinfelder (FROzine-Redakteur), David Winkler-Ebner (Ausbildungsleiter bei Radio FRO), Ralf Schinko (Kaufmännischer Leiter bei Radio FRO), Gesamt-Moderation: Michael Diesenreither (inhaltlich-organisatorischer Leiter bei Radio FRO)

Bei Radio FRO nutzen den Weltradiotag gleich zum Anlass, um unsere Frequenz-Verlängerung zu feiern. Wir bleiben auf unserer Frequenz 105.0 MHz im Großraum Linz für weitere 10 Jahre on air. Aus diesem Anlass sprechen wir über die Zukunft des Freien Radios in Zeiten von Digitalisierung und Fake News-Debatten. Im Vordergrund steht die Motivation unserer Programm-Machenden und Mitarbeiter*innen, ein Teil von Radio FRO zu sein. Wo sieht sich das Freie Radio aus Linz in 10 Jahren?

Mehr Infos zu 10 more years on air.

Dazu gibt’s Musik aus dem Radio FRO-Umfeld von Äffchen und Craigs, Frau Tomani und Robson Darker.

coloRadio is the community radio station of Dresden, Germany. Over 100 voluntary radio editors produce a local and non-commercial radio programme every day. All people can bring their voices on air with coloradio.

This year coloRadio has a quite serious topic. Every year on February 13, the city commemorates the victims of the Second World War. On 1945 February 13, the allied forces attacked Dresden and so the war returned to where it started from. Our broadcaster Schlomo starts a mental journey through time and brings to life stories from that time.

coloRadio ist das Freie Radio in Dresden. Bei uns gestalten über 100 Radiomacherinnen und Radiomacher Tag für Tag ehrenamtlich ein lokales und werbefreies Programm. Jede*r kann hier ihre*seine Stimme zu Gehör bringen.

Dieses Jahr hat coloRadio ein wirklich ernstes Thema. Am 13. Februar gedenkt die Stadt alljährlich den Opfern des zweiten Weltkrieges. Am 13. Februar 1945 griffen die alliierten Kräfte Dresden an und so kehrte der Krieg dahin zurück, wovon er ausging. Unser Sendungsmacher Schlomo veranstaltet eine gedankliche Zeitreise und lässt Geschichten aus dieser Zeit lebendig werden.

Beton7ArtRadio is a non-commercial radio. Their programme covers art and culture subjects while promoting contemporary creations. It features interviews, innovative thematic shows, musical programmes, live concerts and special tributes to outstanding figures from Greece and abroad. On Beton7ArtRadio you can listen to programmes on experimental, contemporary and classical music, audio works and debates on issues around culture and the role of art today. The producers span the entire spectrum of contemporary art—visual art, architecture, theatre, music, dance, literature, cinema and design.

The radio show: "A certainty blossomed in the heart of the Enlightened Tyrant-ess" | Jazz musical

Jazz critic Brunhilde Asanoupen presents the new heretic play of Georgios Anamateros, alias Anamateur: "A certainty blossomed in the heart of the Enlightened Tyrant-ess". A Greek-Portuguese co-production. Strongly proposed for the admirors of Fats Waller and Billy Wilder. Strongly proposed for the haters of Schäuble too!

Personnel: Marta Hugon (Peace / voice), Anamateur (himself / p, voc), Priamos Morakis (Chorus / guitar), Eduardo Lala (Chorus / trombone), Manos Loutas (Chorus / double bass), Sera Bellos (Chorus / drums) and Thanos Daskalooulos (Messenger / tap dancing). Sound: Vassilis Avrantinis.

Recorded in "Athensmusic Studioworks" and the studio of "Beton7 Art Radio (2021).

Für mehr Sendungsbewusstsein!

Seit über zwanzig Jahren lebt das Freie Radio Rhein-Neckar e. V. der Traum vom Freien Radio. Der bermuda.funk ist ein demokratisches, nicht-kommerzielles und unabhängiges Radio, von dessen rund 300 Mitgliedern sich etwa die Hälfte aktiv im Radiobetrieb engagiert. Ein lokales Radio mit Anspruch – zum aktiven Hören, Mitmachen und selbst Gestalten. Einschaltquoten und Massengeschmack spielen bei der Programmgestaltung keine Rolle: Die Inhalte werden von den Sendenden selbst bestimmt. Der bermuda.funk bietet Raum für Experimente, Informationen über eigenwillige Themen und ungewöhnliche Musik von Jazz bis Punk – aktuell in über 100 Sendungen. Von Kultur und Wissenschaft über Sport bis zur politischen Magazinsendung sind Menschen mit ihren Themen, Meinungen und in ihrer Sprache vertreten.

Der bermuda.funk wurde 1998 gegründet und war 1999 erstmals on air. Seit November 2000 sendet das Freie Radio Rhein-Neckar e. V. aus der Alten Feuer­wache Mannheim auf der UKW-Frequenz 105,4 MHz in Heidelberg und Umgebung und seit Dezember 2003 auch auf der 89,6 MHz in Mannheim. Diese Frequenzen teilt sich der bermuda.funk (122 Stunden/Woche) mit dem Campusradio Radioaktiv (46 Stunden/Woche). Das Freie Radio Rhein-Neckar bermuda.funk e. V. finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Fördergeldern. Die Grund­finanzierung läuft über die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg.

CJLO 1690AM, located in Montreal, Quebec, Canada, is Concordia University's one and only radio station. 100% non-profit, and run almost entirely by volunteers, the station is located in the heart of the Loyola campus in the NDG borough of Montreal.

Our on-air personalities are the backbone of the station and there are over eighty DJ's spinning for your listening pleasure. Whether you are interested in Rock, Alt, Hip-Hop, RPM, Punk, Metal, Jazz, Blues, World, Country or Talk and Sports, CJLO has something for you, and is always looking for more on air talent.

Frei, unabhängig, nichtkommerziell: Seit 1995 ist Radio Blau in Leipzig zu hören.

Radio-Interessierte vom Kindergarten- bis ins Seniorenalter sind eingeladen, eigene Ideen umzusetzen, sich vor und hinter dem Mikrofon zu produzieren, sich ehrenamtlich einzubringen und herauszufinden, welche Talente in ihnen schlummern.

Unsere Radiomacher und -macherinnen bringen Erfahrungen aus verschiedensten Bildungswegen, Berufsfeldern, Kulturen und Sprachen ein. Entsprechend breit gefächert sind Musik und Moderationen. Magazin, Comedy, investigativer Journalismus, Feature, musikalische Formate oder eine thematische Stunde – alles ist möglich.

Besonderes Augenmerk gilt der lokalen Identität, dem eigenen Lebensumfeld. Dabei ist niemand an 90-Sekunden-Beiträge gebunden – und auch nicht an eine Sprache: Bei Radio Blau laufen bisher Sendungen auf Italienisch, Arabisch, Englisch und Spanisch. Gerade die anderswo unterrepräsentierten Gruppen, also auch Menschen mit Behinderungen oder non-binären Geschlechtsidentitäten nutzen bei Radio Blau ihre eigenen Stimmen – und können so ihren Themen und Anliegen Gehör verschaffen.

>> Sendungstitel: Aktuell zum Weltradiotag

Radio Blau ist ein freies Radio in Leipzig, das aus einem im Oktober 1990 gegründeten Radio-Verein hervorgegangen ist und seit 1995 auf UKW sendet... Die Sendung Aktuell ist das täglich laufende tagesaktuelle Magazin. In der heutigen Ausgabe haben sich aus dem Leitmotiv des Weltradiotags "Radio and Trust" für uns zwei Schwerpunkte zum Thema Glaubwürdigkeit herausdestilliert... zum einen hören wir eine Erörterung über Leben und Wirken und Glaubwürdigkeit der US-amerikanischen Radiolegende Alan Watts und außerdem ein Gespräch mit Alexander Pehlemann vom Magazin Zonic über das Motiv Glaubwürdigkeit und Credibility in der Spätphase des DDR-Jugendradios DT64, das in den späten 80ern trotz staatlicher Überwachung immer mehr unerwartete Nischen und Freiräume kultivierte...Und Musik, die den Motiven folgt...

Flirt FM 101.3 is Galway City's award winning Student, Community & Alternative Station, based in NUI Galway since September 1995. We're part of the 20+ member Craol Community Radio network. With one full-time and two part-time paid staff looking after operations and compliance, the station is home to up to 150 volunteers and many more contributors annually. We're on FM 24hrs weekdays during term-time, and from 11.30AM to late night during college holidays. Our programme policy is 60% Music (25% Irish), 40% Talk (20% of which is Current Affairs).

Radio MARŠ is a student radio station from Maribor, Slovenia. Being established just before the Independence of Slovenia, it has been a strong voice for alternative and student population of the second-biggest city in the country. Alongside its “older brother”, Radio Študent from Ljubljana, MARŠ is fighting for the legislative status of community radio, as the third media sector in Slovenia is yet to be established and secured. MARŠ is focused on the cultural, educational, marginalised and alternative aspects of local, regional and global society. It is a platform for young, aspiring journalists and media workers, and a critical voice of Maribor.

As the first community radio in our region of Georgia, Radio Marneuli broadcasts national and local news to the 100,000+ Azerbaijani-speaking ethnic minorities in the town of Marneuli. Citizens in our region lack access to information about current events in the country due to not knowing the country's official language, Georgian. Since receiving our broadcasting license in 2017, we have served as a discussion platform for locals regarding gender equality, youth development, and ethnic minority civic participation.

Broadcast Summary: Radio Marneuli serves as the people's voice of the region by amplifying critical discussions across the municipality of Marneuli, much of which would otherwise remain untranslated for the national and local governments. Locals also use Radio Marneuli to celebrate Azerbaijani poetry, music, and literature. Join us for an hour to hear a taste of Georgia and Azerbaijan, including national folk songs, the saz - an Azerbaijani guitar, and learn about Radio Marneuli's critical role in developing local civil society.