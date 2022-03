© Paul Donda



25 Jahre on Air:

radio x geht im Museum für Kommunikation Frankfurt

live auf Sendung

Im Rahmen der Sonderausstellung „ON AIR: 100 Jahre Radio“ kooperiert radio x mit dem Museum für Kommunikation Frankfurt. radio x, das nichtkommerzielle Frankfurter Stadtradio, hat ein Viertel dieser 100 Jahre mitgestaltet, denn es feiert 2022 sein 25-jähriges Bestehen. Im April sind mehrere Live-Sondersendungen geplant, die jeweils für weitere 7 Tage in der Mediathek radio x+7 nachzuhören sind.

24. März 2022 von 14-15 Uhr

Live auf radio x

Modern bis in die Fingerspitzen

Sondersendung von Petra Klaus

Juli 1929: Bert Brecht, Kurt Weill, Hans Flesch in Baden-Baden

Die Sondersendung beleuchtet die Geschichte des Südwestdeutschen Rundfunks, insbesondere die Rolle von Hans Flesch, und schlägt damit den Bogen zur Kooperation mit dem Museum für Kommunikation anlässlich der Ausstellung „On Air.“ In den Pionierjahren des Rundfunks spielte Frankfurt eine bedeutende Rolle. Nach Berlin und Leipzig wurde hier 1924 die dritte Radioanstalt der Weimarer Republik aus der Taufe gehoben. Der Südwestdeutsche Rundfunk sendete von 1924 bis 1933 und war einer der besten und fortschrittlichsten Sender seiner Zeit. Das lag auch wesentlich an dem Radiopionier Hans Flesch, den ein Zeitgenosse als „modern bis in die Fingerspitzen“ beschrieb.

01. April 2022 von 20-21 Uhr

Live aus dem Museum für Kommunikation Frankfurt

Radio-Runde Neues Frankfurt V | Das neue Medium und seine Eigenarten

Die Radio-Runde ist eine Live-Sendung in historischem Rundfunkformat, mit Texten und Musik von Persönlichkeiten der 1920er-Jahre, also der Pionierzeit des Mediums. Als ästhetischer Anker fungiert dabei das seinerzeitige technische Sendeverfahren: Nichts wird vorher aufgezeichnet; stattdessen findet die Übertragung mithilfe eines in der Mitte des Raumes aufgestellten Mikrofons live statt.

In der fünften Folge der RRNF treffen Hans Flesch, seit 1924 künstlerischer Leiter der Südwestdeutschen Rundfunkdienst AG, dem Vorläufer des heutigen Hessischen Rundfunks, und der Dramatiker Bertolt Brecht aufeinander, um sich über die Möglichkeiten des neuen Mediums Rundfunk auszutauschen. Ganz in der Tradition ähnlicher Gesprächsrunden aus der Frühzeit des Rundfunks wird auch diese Diskussion mit Live-Musik von Kurt Weill, Hanns Eisler und dem mehrere Jahre in Frankfurt lebenden Ernst Toch untermalt. Die Darsteller und Musiker sind Max Mayer als Bertolt Brecht, Philipp Hunscha als Hans Flesch, Annette Fischer als Sängerin, Tobias Rüger als Saxofonist und Stanislav Rosenberg als Pianist.

Kostenfrei, Anmeldung erforderlich

Anmeldung: https://eveeno.com/radio-runde-neues-frankfurt

Ort: Im Museum und live auf radio x

02. April 2022 von 11-16 Uhr

Live aus dem Museum für Kommunikation Frankfurt

25 Jahre radio x | Das Frankfurter Stadtradio stellt sich vor

Anlässlich des Radio-Aktionstages geht das Frankfurter Stadtradio im Museum live auf Sendung. 10 Redaktionen stellen eine Kurzfassung ihrer Sendung vor, und Sie sind herzlich eingeladen, den Radiomacher:innen über die Schulter zu schauen. Sie wollten schon immer einmal zuschauen, wie Radio gemacht wird, haben Fragen zur Technik oder möchten selbst einmal ans Mikro? Sie fragen sich, wie ein nichtkommerzieller Radiosender funktioniert und wie man dort mitmachen kann? Dann kommen Sie radio x im Museum besuchen!

Mit dabei sind:

das Frühstücksradio scrambled x, Rätsel mit Hausmeistern, das finnische SISU-Radio, das LGBT-Magazin RadioSUB, das Eintracht-Fanmagazin Radio FanOmania, das gesellschaftspolitische politopia-Magazin, das Theatermagazin Bühnenreif, das Kinomagazin Xinemascope, die Musiker-Initiative VirusMusik und das Veranstaltungsmagazin x wie raus.

Kosten: Museumseintritt (ohne Anmeldung)

Ort: Im Museum für Kommunikation und live auf radio x

19. April 2022 von 18-20 Uhr

Live aus dem Museum für Kommunikation Frankfurt

Debatten-Dienstag | Die Zukunft des Radios

Wenn man über die Zukunft des Radios diskutieren möchte, dann lohnt es den Blick auf Bertolt Brecht zu richten: Vor fast 100 Jahren entwarf er in seiner Radiotheorie eine Vision von Gesellschaft, in der das Medium Radio nicht bloßer Apparat zur Distribution, sondern auch Apparat der Kommunikation sei – also ein Medium, das Austausch und Kollaboration möglich machen würde. Was damals noch als utopisches Denken galt, ist heute, in der digitalisierten Medienwelt durchaus realisierbar. Anlässlich der Ausstellung „On Air. 100 Jahre Radio“ möchten wir beim Debatten-Dienstag ein Schlaglicht auf die aktuelle Rolle des Mediums Radio in der Gesellschaft werfen.

Welche Rolle wird Radio in Zukunft spielen? Welche Auswirkung hat die Digitalisierung auf das Medium Radio? Inwieweit fördert das Radio ein demokratisches Grundverständnis?

In der Reihe zur digitalen Diskussionskultur „Wir müssen reden!“ lädt das Museum für Kommunikation zum Debatten Dienstag ein. Beim Debatten-Dienstag werden Fragen zur Transformation durch die Digitalisierung bei einer Fishbowl-Diskussion mit ausgewählten Expert:innen und dem Publikum besprochen.

Kosten: 4,- Euro (bei Teilnahme vor Ort)

Ort: Im Museum für Kommunikation und live auf radio x

ON AIR. 100 Jahre Radio

Museum für Kommunikation Frankfurt

Schaumainkai 53 (Museumsufer)

60596 Frankfurt am Main