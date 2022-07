25 Jahre radio x

In 25 Jahren hat sich vieles getan, aber eines bleibt unverändert: radio x repräsentiert die Frankfurter Kulturszene wie kein anderes Radio. Diese starke Verbundenheit ist mit markanten Orten in der Stadt verknüpft.

Im Jubiläumssommer laden wir euch daher zu einem spannenden Audio Walk an der frischen Luft ein. Kommt mit und entdeckt, wo radio x Geschichte geschrieben hat! An mehreren Standorten, die für das Damals und Heute von radio x bedeutsam sind, werden öffentliche Soundstationen eingerichtet: Vom Bauwagen am ehemaligen Portikus bis zur Kurfürstenstraße, dem aktuellen Standort von radio x.

Eröffnung Audio Walk

15. Juli 2022 um 19h

Theaterhaus in der Schützenstraße 12, 60311 Frankfurt (open air)

Es spielt die Alan Baker Band

Zur Eröffnung laden wir euch recht herzlich ein und freuen uns auf rege Teilnahme!

Hier könnt ihr von Mitte Juli bis zum 30. September über QR-Codes eine Soundinstallation abrufen und euch historische Mitschnitte und aktuelle Interviews mit damals Beteiligten anhören:

Theaterhaus,

Literaturhaus (ehemals Portikus),

Museum für Kommunikation,

Städelschule,

Nordendstraße 13

sowie Kurfürstenstraße, unser aktueller Standort.

Alle Standorte sind auch auf Open Street Map zu finden.

Rund um den Audio Walk sind geführte Spaziergänge für Gruppen geplant, die das sinnliche Hörerlebnis um interessante Hintergrundinfos und Anekdoten erweitern. Hinzu kommen Mitmach-Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die zeigen, wie Radio aktiv gestaltet werden kann.

Weitere Informationen und Termine: www.radiox.de

Das Projekt wurde mit Unterstützung durch das Dezernat Kultur und Wissenschaft, die Crespo Foundation und das Programm „Kulturerwachen. Frankfurt 2022“ realisiert.