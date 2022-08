Sonntag, 7. August 16-22 Uhr live auf radio x

Das Sommerwerft Finale 2022

Weseler Werft, 60311 Frankfurt, Eintritt: frei!

Seit 2002 bereichert die Sommerwerft das Mainufer. Siebzehn Tage lang verwandelt sich die Weseler Werft in einen Kulturfreiraum voller Theater, Tanz, Musik und Performance. Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr mit dabei zu sein und das gesamte Finale live auf radio x zu übertragen!



Ruetten & Rubow. Djing meets Live-Drumming. 16:00 – 16:45 Uhr

Freut euch, wenn DJ Michael Rütten musikalische Perlen zu einer besonders schönen Kette aneinanderreihen und Schlagzeuger Oli Rubow dieses funkelnde Band durch Live-Drumming, spontante Improvisation und Echoeffekte verstärken wird. Pure Energie zum Tanzen am Nachmittag!

Elda. Progressive-Dream-Pop. 17:30 – 18:15 Uhr

Hinter den Songs von ELDA stehen zwei Frauen, die nicht bereit sind, sich in vorgefertigte Pop Strukturen einzufügen. Seit ihrer Schulzeit rücken Alessa Stupka und Leila Antary unbeirrt immer weiter in die Musikbusiness-Welt vor und schaffen Platz für weiblichen, intuitiven und abwechslungsreichen Indie-Pop. Sie versuchen gar nicht erst mit einer glitzernden Show zu beeindrucken, oder die Ecken abzurunden, die das Songwriting der Band so besonders machen.

RAGAWERK. Weltmusik. 19:00 – 21:00 Uhr

Musik wie ein Roadtrip in Gedanken. Die „Weltenvereiner“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) vom Max Clouth Clan sind jetzt Ragawerk. Sie spielen mit hymnischen Melodien, filmmusikalischen Klängen und mitreißenden Rhythmen. Westliche und indische Einflüsse verschmelzen zu einem charakteristischen Sound, raffinierte Strukturen werden mit ausdrucksstarken Improvisationen kombiniert.

Embryo. Jazzrock, Weltmusik. 20:45 – 22:00 Uhr

Embryo ist ein einzigartiges Musikkollektiv aus München, welches Kraut Rock Jazz, freie Improvisation, inner- und außereuropäische Klänge verbindet wie kein Zweites. Embryo existiert seit 1969, übergreift Generationen, Genres und Grenzen. Marja Burchard, Tochter des Gründers Christian Burchard, übernahm 2015 die Band, in welcher sie aufwuchs. Seitdem lebt Embryo mit ihr weiter und sucht stets nach neuen Klängen, Rhythmen und Ideen Andersdenkender.

© Sommerwerft